TasteAtlas prämiert Pa Thong Ko und Thai-Eistee

Von: Björn Jahner | 27.02.23

Foto: The Nation

TRANG: Die Verkaufszahlen für Pa Thong Ko und thailändischen Eistee sind sprunghaft angestiegen, seit sie in den Top-10-Listen von „TasteAtlas“ aufgeführt sind, selbst in traditionellen Restaurants, die etwas abseits der ausgetretenen Pfade liegen.

Sombat Suwanmanop sagte, sein Restaurant Kopee Sombat im Bezirk Mueang in der Provinz Trang habe Schwierigkeiten, mit der Nachfrage nach den süßen Snacks und Getränken Schritt zu halten.

Er sagte, dass die Verkäufe von Pa Thong Ko und thailändischem Eistee exponentiell gestiegen sind, seit sie auf den Listen erschienen sind, die aus den Bewertungen von Gastrokritikern weltweit zusammengestellt wurden.

„Wir stellen täglich 40 bis 50 Kilogramm Pa-Thong-Ko-Teig her (vorher waren es 30 Kilogramm), und wir haben die Menge an thailändischem Eistee verdoppelt, von 10 auf 20 Kannen pro Tag“, erklärte er am Samstagabend.



Das Restaurant, eines der beliebtesten für traditionelle Rezepte in der Gegend, war voll mit Touristen und Einheimischen.

Khun Sombat sagt, dass der Andrang ein Ergebnis der FoodAtlas-Listen ist.

Pa Thong Ko wurde zum fünftbesten süßen Streetfood-Snack der Welt gekürt, während thailändischer Eistee von der Website an siebter Stelle unter den alkoholfreien Getränken eingestuft wurde.

Khun Sombat verkauft immer noch Pa Thong Ko für fünf Baht pro Stück für kleine Stäbchen und 15 Baht pro Stück für große Stäbchen. Er verkauft thailändischen Eistee für 20 Baht das Glas.

Er sagte, er werde die Preise auf dem derzeitigen Niveau halten, obwohl die Nachfrage gestiegen ist und der Preis für Kochgas höher ist.

TasteAtlas beschreibt Pa Thong Ko als eine thailändische Variante der beliebten chinesischen Teigtaschen die „youtiao“ genannt werden.

TasteAtlas beschreibt thailändischen Eistee als eine Kombination aus starkem schwarzem Tee, Kondensmilch, Zucker und Gewürzen, die auf zerstoßenem Eis serviert wird.

„Traditionell wird das Getränk mit losem Schwarztee wie Assam-, Ceylon- oder Keemun-Tee zubereitet, während die Zusätze in der Regel zerstoßene Tamarinde, Anis oder Kardamom enthalten“, heißt es.

„Allerdings enthalten sowohl die Straßen- als auch die Restaurantversionen heutzutage oft eine vorverpackte Teemischung, die Lebensmittelfarbe enthält, was dem Tee einen unverwechselbaren und unnatürlichen Orangestich verleiht, während die traditionelle Version einen tiefen Bernsteinton haben sollte“, fügte er hinzu.