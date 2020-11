Von: Björn Jahner | 15.11.20

BANGKOK: Auf einem Hoteldach inmitten des lebhaften Trubels in Bangkok stehen in der Sonne mehrere seltsam anmutende Bottiche, die mit einer grünlichen, blubbernden Flüssigkeit gefüllt sind. Was auf den ersten Blick an einen Science-Fiction-Film erinnert, stellt die neueste Innovation in der städtischen Landwirtschaft der thailändischen Metropole dar: Spirulina-Algen, frisch auf den Tisch vom Hochhausdach.

Spirulina zählt zur Gattung der Cyanobakterien, die früher als „Blaualgen“ bezeichnet wurden. Fans und Befürworter der sonnenverwöhnten, energiegeladenen Biomasse schätzen die hohe Proteinkonzentration, die alle essentiellen Aminosäuren enthält und deshalb als eine gesunde Alternative zu Fleisch gehandelt wird. Dreimal pro Woche erntet ein Mitarbeiter des Unternehmens EnerGaia die „Wunder-Algen“ aus den Fässern. „Sie wachsen sehr schnell, in der Regel verdoppeln sie ihre Größe innerhalb von 24 Stunden“, erklärt er. EnerGaia nutzt die Hochhausdächer der Hauptstadt, um Spirulina anzubauen. Mit ihrem hohen Anteil an pflanzlichen Eiweiß- und Nährstoffen dienen sie der Nahrungssicherung, betont das Unternehmen. „Vergleicht man es mit Fleisch, wo es sechs Monate dauert, um ein Kilogramm Rindfleisch zu generieren, schaffen wir das in nur einer Woche“, erklärt EnerGaia auf seiner Webseite.

Spirulina war bereits den Inkas bekannt

Spirulina wird von Nahrungsmittelexperten als sogenanntes Superfood bezeichnet und erfreut sich weltweit zunehmender Beliebtheit. Gemäß der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen (UN) stellt Spirulina seit Jahrhunderten eine wichtige Nahrungsquelle dar. So soll es laut FAO im Texcoco-See in Mexiko heimisch sein und bereits bei den Inkas auf dem Speiseplan gestanden haben. Die UN-Gesundheitsorganisation warnt jedoch, dass der Konsum bei unter Gicht leidenden Personen gesundheitsschädigend sein kann, da sehr viel Harnsäure produziert wird. Für Menschen ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen sei der Konsum hingegen bedenkenlos, so die FAO.

Vorteile des Skyscraper-Farming

Die ungenutzten Hochhausdächer der Bangkoker Skyline bieten wegen der konstant hohen Temperaturen und Sonneneinstrahlung ideale Zuchtbedingungen für Spirulina. Ein weiterer Vorteil des Anbaus in der Stadt ist, dass die Algen noch am selben Tag, an dem sie geerntet werden, den Verbraucher erreichen. Nach der Ernte werden sie per Hand gespült, in einer modifizierten Waschmaschine getrocknet und ebenfalls per Hand in Gläser gefüllt, da es bisher noch keine geeignete Maschine gibt, mit der man die dickflüssige, geleeartige Substanz abfüllen kann.

Grüne Spaghetti: Da die frische Alge geschmacklos ist, kann sie als Zutat für viele Speisen eingesetzt werden. Foto: Dodor_Inna / Adobe Stock

Gemäß EnerGaia gingen dem heutigen Produkt eine Menge Versuche und Irrtümer voraus. Im Labor des Unternehmens befindet sich ein ausgeklügeltes System, bestehend aus unterschiedlich großen Reagenzgläsern, die miteinander verbunden sind und den Nährboden für die Alge bilden. Das Unternehmen behauptet von sich selbst, weltweit der einzige Produzent von frischen Spirulina-Algen zu sein, da Mitbewerber sie lediglich getrocknet oder fertig verarbeitet anbieten. Bisher sind die Algen „Made in Bangkok“ aufgrund ihrer Frische nur wenige Wochen haltbar, doch EnerGaia arbeitet nach eigenem Bekunden bereits an einer Lösung, um die Haltbarkeitsspanne zu erhöhen.

Der Vorteil der frischen Alge liegt auf der Hand. Sie hat praktisch keinen Geschmack, weshalb sie als Zutat für alle erdenklichen Lebensmittel eingesetzt werden kann. Das Verzehren getrockneter Spirulina kann man Vergleichen mit dem Verzehr von gekochtem Gemüse: So nimmt der Körper bei Rohkost einfach viel mehr Nährstoffe auf – und so verhält es sich auch beim Essen der frischen Alge.

Gesunde Alternative zu Fleisch und Fisch

In Bangkoks experimentierfreudiger Gastronomie­szene haben die Algen bereits Einzug gehalten, z. B. in Form grüner Nudeln, angereichert mit Spirulina, um den Nährwert zu erhöhen. Viele Köche betrachten sie deshalb als eine gesunde Alternative zu tierischem Eiweiß: Als alternative Protein-Quelle ermöglicht die Power-Alge die Reduzierung des Konsums von Fleisch und Fisch.

Während Spirulina bereits seit vielen Jahren als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt wird und sich besonders bei Bodybuildern steigender Beliebtheit erfreut, liegt die Entscheidung natürlich beim privaten Konsumenten, ob er die „Wunder-Alge“ als eine mögliche Alternative zu Fleisch und Fisch annehmen wird.