Bis auf Weiteres bleiben die bunten Lichter in Pattayas Walking Street aus. Foto: Jahner

PATTAYA: In Vorbereitung auf die Rückkehr internationaler Touristen in Pattaya hat die Stadtverwaltung mit der Installation eines temporären Beleuchtungssystems in der Walking Street begonnen.

Denn trotz Thailands Öffnung für vollständig gegen Covid-19 geimpfte Touristen aus Ländern und Gebieten mit niedrigem Covid-19-Risiko, bleiben die bunten Lichter der A-Go-Go-Bars und Nachtclubs per Verordnung der Regierung bis auf Weiteres aus, die in dem weltbekannten Rotlicht-Kiez beheimatet sind. Die Notbeleuchtung soll die stockdunkle Ausgehmeile erhellen, falls sich doch mal ein Tourist zu nächtlicher Stunde dorthin verirren sollte.