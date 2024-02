Starkes Erdbeben erschüttert Afghanistan

KABUL: Ein starkes Erdbeben hat den Norden Afghanistans erschüttert. Das Beben ereignete sich in der Nähe des ehemaligen Bundeswehr-Standortes Masar-i-Scharif in einer Tiefe von 10 Kilometern und hatte eine Stärke von 5,0, wie die US-Erdbebenwarte USGS am Sonntag berichtete. Schäden oder Opfer seien zunächst nicht bekannt gewesen, schrieb ein Sprecher der Provinz Balch auf der Plattform X, ehemals Twitter.

Das Beben weckt Erinnerung an die verheerende Erdbebenserie vom Herbst. Mehr als 1500 Menschen kamen dabei in der westlichen Provinz Herat nach UN-Angaben ums Leben, Tausende Häuser wurden zerstört. Immer wieder gibt es schwere Erschütterungen in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen.