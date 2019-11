Von: Björn Jahner | 30.11.19

BANGKOK: Am Samstag, 14. Dezember veranstaltet die Swiss Society Bangkok (SSB) ein Jass-Turnier unter der Leitung des derzeitigen Jass-Meisters Stefan Kuhn in der Brasserie 9. Das Turnier umfasst vier Runden mit je 12 Spielen nach dem Partnerschieber-Format mit einfacher Zählweise.

Vier verschiedene Partner werden im Vorfeld ausgelost, gespielt wird mit französischen Karten. 13.30 Uhr: Registrierung. 14 Uhr: Turnierbeginn. 17.30 Uhr: Turnier­ende. 18 Uhr: Nachtessen. 19 Uhr: Resultate und Preisverleihung. Der Teilnahmebetrag für Spieler beträgt 800 Baht und beinhaltet Startgebühr, Snacks, Nachtessen und Mineralwasser. Nichtspieler können für 700 Baht am Nachtessen teilnehmen. Sowohl für Spieler als auch Nichtspieler wird eine Anmeldung per E-Mail an bis spätestens 10. Dezember vorausgesetzt. Ort: Brasserie 9, 27 Soi Sathon 6, Silom.