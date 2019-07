Von: Redaktion DER FARANG | 28.07.19

KOH SAMUI: Ein spanischer Tourist ist auf der Ferieninsel am Wasserfall Na Muang 2 tödlich verunglückt.

Der 26-Jährige hatte sich am Samstag beim Aufstieg von seinen Freunden getrennt. Nachdem die Gruppe in ihr Hotel zurückgekehrt und der Freund bei Einbruch der Dunkelheit nicht erschienen war, alarmierten die Spanier das Hotelpersonal. Ein Such- und Rettungsteam der Stiftung Kuson Songkroh wurde zum Wasserfall entsandt, wo es den Weg absuchte, den der Tourist beim Aufstieg zum Wasserfall benutzt hatte. Das Team konzentrierte sich später auf die Lücken zwischen Felsblöcken und fand schließlich den Spanier, zwischen zwei Felsblöcken eingeschlossen und teilweise untergetaucht. Aufgrund der Dunkelheit wurde die Bergung der Leiche auf den Sonntag verschoben. Es wird angenommen, dass der Ausländer auf der glitschigen Trekkingroute ausrutschte und abstürzte.