Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.19

KOH SAMUI: Beste Wetterbedingungen, viel Sonne und keine Spur mehr von Monsun- oder „Pabuk-Gespenstern“ des Jahreswechsels: Koh Samui hat sich seit der zweiten Februarwoche touristisch kräftig in den Wind gedreht und zum Monatsende war die Insel – wie in einem Hochsaisonmonat üblich – bestens frequentiert.

Die Flüge sind ausgebucht und in den Fährhäfen tummeln sich wieder Tausende von Passagieren. So wie am Taling-Ngam-Strand an der westlichen Küste vor den kleinen Inseln Koh Tan und Koh Mudsum freuen sich viele über mehr Touristen. Bei „Naphat Tours“, die Longtailboot-Ausfahrten auf die vorgelagerten Inseln anbieten, brummt das Geschäft. Taling Ngam mit seinem kleinen Hafen ist ein Geheimtipp für Urlauber, die nicht an einer Massentour teilnehmen wollen – für etwa 50 Euro kann man sich einen halben Tag lang ein Privatboot mit Fahrer mieten und einen unvergesslichen Inselkurztrip unternehmen.