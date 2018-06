Written by: Redaktion DER FARANG | 11/06/2018

Thaksin (r.) und Yingluck (l.) Shinawatra in den USA. Foto: The Nation / Instagram / @thaksinlive

BANGKOK: Die in Thailand per Haftbefehl gesuchten Shinawatra-Geschwister, Thaksin und Yingluck, sind weiter auf Weltreise und haben jetzt in den USA „Politiker und Geschäftsfreunde“ getroffen.

„Ich hatte Gelegenheit, mich mit meinen alten Freunden zu treffen, die ich während meiner Studienzeit kennengelernt habe, einem Geschäftsmann und einem Politiker“, schrieb Thaksin in seinem Instagram-Account @thaksinlive unter einer Reihe von Fotos von ihm und seiner Schwester Yingluck. Die Geschwister besuchten Washington DC, New York City und Kentucky, wo sie zu verschiedenen Zeiten ihre Master-Abschlüsse ablegten.

Obwohl es nicht das erste Mal ist, dass die beiden flüchtigen Ex-Premiers ihre Auftritte öffentlich gemacht haben, seit Yingluck letztes Jahr aus Thailand geflohen ist, ist dies das erste Mal, dass Thaksin Fotos mit seiner Schwester auf seinem Social-Media-Account veröffentlicht hat. Der 68-Jährige ist normalerweise auf Facebook aktiv, schreibt aber nur zu besonderen Anlässen auf Twitter und Instagram. Er schreibt auch selten über sein Privatleben.

Das Leben der Shinawatras ist jedoch immer in den sozialen Medien von Thaksins drei Kindern - Panthogntae, Paetongtarn und Pintongta - zu sehen, die oft Fotos von ihrem Vater und ihrer Tante im Ausland veröffentlichten. „Vater hat uns ein Foto von sich in einem KFC-Restaurant in Kentucky geschickt, wo er als Teilzeitstudent gearbeitet hat“, schrieb Pintongta in ihrem Instagram-Account @aimpintongta.

Sowohl Thaksin als auch Yingluck gingen ins Exil, um den Haftstrafen aufgrund von Gerichtsurteilen zu entgehen. Thaksin verließ Thailand 2008, Yingluck im letzten Jahr, nur wenige Tage bevor sie die Entscheidung des Gerichts über einen Fall erfahren sollte, der aus ihrem Reisförderungsplan resultierte. Sie wurde schließlich in Abwesenheit zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Trotz ihrer Auftritte hat Yingluck noch keine öffentlichen Äußerungen gemacht. Yingluck wurde vor kurzem ein 10-Jahres-Visum vom Vereinigten Königreich gewährt.