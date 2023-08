NAKHON RATCHASIMA: Bei einem schweren Unfall am Donnerstagmorgen im Bezirk Kaeng Sanam Nang wurden in der Provinz Nakhon Ratchasima in der Nordostregion Thailands 16 Schüler verletzt, als ihr Schulbus an einer Kreuzung gegen einen Ampelmast stieß und umkippte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 07.30 Uhr an der Kreuzung der Niwetrat Road, wie Polizeioberstleutnant Paphon Chaisaksri, Leiter der Ermittlungen bei der örtlichen Polizeistation Kaeng Sanam Nang, berichtete. Sofort eilten Polizei und Rettungskräfte zur Unfallstelle und fanden den Schulbus umgestürzt auf der Straße liegen.

Foto: ฮุก31จุดอำเภอแก้งสนามนาง

Insgesamt wurden 16 Schüler im Alter von 10 bis 17 Jahren verletzt. Alle wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Drei von ihnen mussten stationär behandelt werden, während die übrigen 13 nach ihrer medizinischen Versorgung wieder entlassen werden konnten.

Der 52-jährige Fahrer des Busses berichtete der Polizei, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls 40 Grund- und Sekundarschüler aus dem Bezirk Kaeng Sanam Nang zu Schulen im Bezirk Bua Yai beförderte.

Foto: ฮุก31จุดอำเภอแก้งสนามนาง

Nach seinen Angaben beschleunigte er, als die Ampel von Grün auf Rot wechselte, um die Kreuzung während der Hauptverkehrszeit zu überqueren. Leider verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte mit dem Ampelmast und kippte anschließend um.

Die Polizei hat gegen den Fahrer Anklage wegen rücksichtslosen Fahrens erhoben, was zu Verletzungen und Schäden an öffentlichem Eigentum führte.