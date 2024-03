Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.24

Festnahme des Entführungsanführers in Khon Kaen, ein entscheidender Schlag gegen das organisierte Verbrechen, der Hoffnung weckt. Foto: Khaosod

KHON KAEN: Nach einer siebenjährigen Suche haben thailändische Behörden den mutmaßlichen Anführer einer Drogenbande in Khon Kaen verhaftet. Er wird beschuldigt, ein 13-jähriges Mädchen entführt zu haben, um von ihrem Vater Lösegeld zu erpressen. Die Festnahme markiert einen wichtigen Erfolg im Kampf gegen das organisierte Verbrechen.

Die thailändischen Behörden haben den mutmaßlichen Anführer einer Drogenbande in Khon Kaen festgenommen, der beschuldigt wird, ein 13-jähriges Mädchen entführt zu haben, um von ihrem Vater 30.000 Baht zu erpressen, damit dieser eine Methamphetamin-Schuld begleichen kann.

Der 30-jährige Verdächtige, identifiziert als Kamonchai, wurde gefasst, nachdem er sich infolge der Medienberichterstattung über den Vorfall am 22. März letzten Jahres versteckt hielt.

Langjährige Flucht endet

Im August 2016 meldete eine 43-jährige Frau namens Boonnom der Polizei, dass ihre 13-jährige Tochter aus ihrem Haus im Bezirk Ban Haet, Khon Kaen, von einer Gruppe von fünf bis sechs Männern entführt wurde. Die Entführer forderten dann ein Lösegeld von 30.000 Baht, angeblich um die Schuld ihres Ehemanns für Methamphetamin zu decken. Nach dem Bericht gelang es der Polizei, das Kind zu retten und fünf Mitglieder der Bande festzunehmen, die alle das Verbrechen gestanden. Kamonchai blieb jedoch bis zu seiner jüngsten Festnahme auf der Flucht.

Während der Ermittlungen leugnete Kamonchai, der Anführer der Drogenbande zu sein und an der Entführung beteiligt gewesen zu sein. Er behauptete, er sei geflohen, weil die Medienberichte darauf hindeuteten, dass die Polizei ihre Suche nach ihm intensivierte, und er befürchtete, in einer Polizeibegegnung getötet zu werden, berichtete KhaoSod. Nach seiner Festnahme wurde er in das Polizeirevier Ban Haet gebracht, um weitere rechtliche Schritte einzuleiten.

In anderen Nachrichten haben die Behörden in Phuket vier ausländische Verdächtige in einem kühnen Entführungsfall festgenommen, der ein russisches Paar auf den belebten Straßen der Insel zum Ziel hatte. Die Täter zwangen ihre Opfer, Kryptowährung im Wert von schätzungsweise 30 Millionen Baht zu übertragen. Während der Verhöre wiesen die Verdächtigen alle Vorwürfe von sich, stritten ab, die Opfer zu kennen, und behaupteten, lediglich als Touristen auf der Insel zu sein.

Diese Vorfälle unterstreichen die vielfältigen Herausforderungen, denen sich die thailändische Polizei gegenübersieht, von der Bekämpfung organisierter Drogenbanden bis hin zur Aufklärung komplexer Entführungsfälle. Die Festnahme Kamonchais in Khon Kaen und die damit verbundenen Ermittlungen werfen ein Schlaglicht auf die entschlossenen Bemühungen der Behörden, sowohl lokale als auch internationale kriminelle Netzwerke zu zerschlagen.