KOH SAMUI: Die Passagiere einer Fähre, die von Donsak zur idyllischen Insel Samui unterwegs war, wurden in eine brenzlige Situation katapultiert, als der Motor des Schiffes für mehr als zwei Stunden ausfiel.

Om-In Limsuwan, einer der Fahrgäste an Bord, berichtete dem „Phuket Express“, dass sich die Panne am Donnerstagabend (27. Juli 2023) ereignete. Um 19.00 Uhr legte die Fähre vom Pier in Donsak ab, mit der geplanten Ankunft auf Koh Samui um 20.30 Uhr. Doch bereits gegen 20.00 Uhr versagte der Motor der Fähre und brachte auch die Stromversorgung zum Erliegen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Fähre zwischen der Vierten und der Fünften Insel.

In dieser kritischen Lage trugen alle Crewmitglieder an Bord Schwimmwesten und wiesen die Passagiere an, das Oberdeck aufzusuchen, da starke Wellen das Schiff bedrohten. Augenzeugen berichteten, dass viele der Fahrgäste in Angst und Tränen ausgebrochen waren.

Erst nach mehr als zwei Stunden konnte eine andere Fähre, die auf dem Weg von Samui nach Donsak war, aushelfen und die defekte Fähre mit Seilen in Richtung Samui ziehen. Auf dem Weg dorthin rissen die Seile einmal, was eine zusätzliche Herausforderung darstellte, bevor die beschädigte Fähre schließlich repariert und erneut abgeschleppt wurde. Erst um 23.30 Uhr erreichte die Fähre schließlich die Insel Samui.

Die erschreckende Situation hat bei den Passagieren Spuren hinterlassen, und sie erheben nun Forderungen an die zuständigen Behörden, jede Fähre vor der Benutzung gründlich auf ihre Sicherheit zu überprüfen.

Zurzeit ist unklar, ob die betroffenen Passagiere eine finanzielle Entschädigung oder Rückerstattung seitens der Behörden erhalten haben. Die Situation bleibt weiterhin aufmerksam zu verfolgen, während sich die Fahrgäste von diesem schockierenden Vorfall erholen.