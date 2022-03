Russische und ukrainische Touristen sitzen in Thailand fest

Von: Björn Jahner | 02.03.22

KOH SAMUI: Russische und ukrainische Touristen in Surat Thani, Phuket, Pattaya und anderen Reisezielen sehen sich nach dem Swift-Ausschluss russischer Großbanken am 28. Februar mit Problemen bei finanziellen Transaktionen und Reisen konfrontiert.

Die Auswirkungen des russisch-ukrainischen Kriegs haben das Tourismusgeschäft in mehreren thailändischen Regionen erreicht, insbesondere Surat Thanis Inseln Koh Samui und Koh Phangan, nachdem die westlichen Nationen und ihre Verbündeten, einschließlich der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, der Europäischen Union, Australiens, Kanadas und Japans, ihre Sanktionen gegen Russland ausgeweitet haben.

Seit Dienstag (1. März 2022) haben sowohl ukrainische und russische Touristen als auch Reiseveranstalter, die Touristen aus beiden Ländern bedienen, Schwierigkeiten, Zahlungen mit Kreditkarten und internationalen Überweisungen zu tätigen und zu erhalten. So können russische Touristen keine Hotelübernachtungen etc. mehr mit ihrer Kreditkarte bezahlen, während viele ukrainische Urlauber auf Koh Samui ihren Aufenthalt verlängern wollen, um die Situation in ihrer Heimat zu beobachten. Einige Bürger beider Länder sind aufgrund von Flugverboten in Thailand gestrandet, andere verfügen nur über begrenzte finanzielle Mittel, was durch die neuen Sanktionen noch zusätzlich erschwert wird.

Ratchaporn Poolsawat, Präsident der Koh Samui Tourism Promotion Association, teilte am Dienstag der Presse mit, der Verband habe das Problem bereits erkannt, da viele Hotels, Restaurants und andere Tourismusbetriebe betroffen sind.

„Derzeit können die Ukrainer in Koh Samui nicht mehr zurückfliegen, da der Luftraum größtenteils geschlossen wurde, aber einige konnten auch keine Zahlungen für Dienstleistungen wie Essen, Reisen, Unterkunft usw. leisten. Russische Reisende konnten auch keine internationalen Geldüberweisungen tätigen, und viele sitzen jetzt fest und können nicht auf Geldmittel zugreifen, was zu Problemen in der Tourismusbranche führt“, erklärte Khun Ratchaporn.

Er forderte die lokalen Geschäftsleute auf, seinem Verband über ähnliche Probleme zu informieren, damit er diese mit den zuständigen Regierungsbehörden besprechen kann, um Lösungen für die Probleme russischer und ukrainischer Touristen sowie der betroffenen Tourismusbetriebe – insbesondere in Samui, Phuket und Pattaya – zu finden.

Auf Koh Samui wurden seit letztem Jahr insgesamt 20.929 Touristen gezählt. Davon sind 2.398 russische Staatsangehörige, die somit die drittgrößte Touristengruppe auf der Insel im südlichen Golf von Thailand darstellen. Ukrainische Touristen (750 Personen) belegen den sechsten Platz. Nach Angaben von Khun Ratchaporn halten sich derzeit etwa 2.000 russische Touristen auf Koh Samui auf, darunter viele, die aufgrund der Sanktionen unter finanziellen Problemen leiden.