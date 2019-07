Von: Redaktion DER FARANG | 04.07.19

BANGKOK: Ab 2022 sollen landesweit keine Styropor-Behälter und kein Einweg-Plastik mehr ausgeteilt werden.

Das Kabinett hat das Verbot auf seiner letzten Sitzung beschlossen. In den kommenden Jahren soll die Öffentlichkeit mit Kampagnen dazu gebracht werden, den Gebrauch von Einweg-Plastik (Strohhalme, Plastiktüten, Plastikbecher) und Styropor zu reduzieren und schlussendlich darauf zu verzichten. Die Regierung hat sich das Jahr 2030 zum Ziel gesetzt: Dann soll es im Handel kein Plastik mehr geben. Bis April dieses Jahres haben Kampagnen dazu beigetragen, dass rund 1,5 Millionen Plastiktüten mit einem Gewicht von 2,7 Tonnen in Geschäften nicht an Kunden verteilt wurden. Die Händlervereinigung der Khao San Road hat ihre Mitglieder aufgerufen, innerhalb von zwei Monaten auf Styropor und Plastiktüten zu verzichten. Sie sollen beim Verkauf Papier und Bagasse nutzen. Sanga Ruangwattanakul, Präsident der Vereinigung, sagte, die Händler der Khao San Road sollten für andere touristische Ziele ein Beispiel setzen.