BANGKOK: Hans Fritschi, Autor der beliebten Gartengeschichten-Kolumne im Magazin DER FARANG, ist von seinem mehrmonatigen Schweiz-Aufenthalt nach Thailand zurückgekehrt und berichtet auf seinem YouTube-Kanal live aus der Alternative State Quarantine (ASQ) in Bangkok:

In Thailand für 15 Tage unter Quarantäne zu stehen, ist wie im Gefängnis zu bleiben – die Tage sind lang. Man kann weder sein Zimmer verlassen noch Freunde empfangen. Stattdessen wartet man ungeduldig auf das Essen, das dreimal am Tag aufs Zimmer gebracht wird. Somit präsentiert sich das Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok, in dem Hans Fritschi seine ASQ verbringt, als ein sehr komfortables „Gefängnis“ mit ausgezeichnetem Essen.