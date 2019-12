Von: Redaktion DER FARANG | 11.12.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Behörde für den Innenhandel hat 300 private Krankenhäuser in den Farben Grün, Gelb und Rot katalogisiert.

Laut Prayoth Benyasut, dem stellvertretenden Generaldirektor, wurden 164 Hospitäler als grün eingestuft, da deren Preise für Medikamente niedrig sind. Darüber hinaus hat die Behörde die Einstufung der verbleibenden Krankenhäuser in Gelb und Rot abgeschlossen, bei denen die Arzneimittelpreise im Bereich von annehmbar bis teuer liegen. Für die privaten Krankenhäuser, in denen mehr als 5.000 Serviceleistungen als zu teuer eingestuft wurden, arbeitet die Behörde an einer Kostenabschätzung für etwa 200 bis 300 Leistungen. Die Kostenabschätzung soll im nächsten Jahr bekannt geben werden. Als letztes wird der Preis für medizinische Versorgung festgelegt. Für die Bewertungen kann die Behörde allerdings keine Referenz heranziehen.