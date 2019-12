Von: Redaktion DER FARANG | 17.12.19

KHON KAEN: Ein Serienmörder, der vor sieben Monaten aus dem Gefängnis entlassen wurde, soll am 15. Dezember eine Hotelangestellte ermordet haben.

Der Mann war wegen 17 Vergewaltigungen, Morden und Raubüberfällen verurteilt worden und am 17. Mai dieses Jahres nach 14 Jahren Haft auf freien Fuß gesetzt worden. Oberst Narat Sawetnanan, Generaldirektor des Strafvollzugs, gab am Montag zu zu, dass die vorzeitige Entlassung des verurteilten Serienmörders aus Nakhon Si Thammarat, Somkid Poompuang, auf einen Fehler im Überprüfungsprozess zurückzuführen war.

Beamte der in Bangkok ansässigen Crime Suppression Division wurden nach Khon Kaen entsandt, um bei der Fahndung zu helfen. Laut Oberst Kachornrith Wongrath, Superintendent der Polizei des Bezirks Kranuan, hat die Polizei nach dem Mord an der Hotelangestellten in ihrem Haus im Bezirk Kranuan CCTV-Aufnahmen und andere Beweise untersucht. Die Ermittler seien überzeugt, dass Somkid oder Thailands „Jack the Ripper“ der Täter war.