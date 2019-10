Pattaya steht vor einer Wasserkrise

Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.19

PATTAYA: In der Touristenmetropole wird es voraussichtlich im nächsten Jahr zu Wasserknappheit kommen, da der Wasserstand in fünf großen Stauseen in der Provinz Chonburi nur noch eine Kapazität von 32 Prozent aufweist.

Die Provincial Waterworks Authority (PWA) will Rohwasser aus der von der PWA betriebenen Wasserproduktionsanlage Nong Palai in Rayong in die Küstenstadt leiten. Weiteres Wasser soll von einem privaten Wasserversorger gekauft und die Versorgung der Haushalte mit Leitungswasser reduziert werden, sagte PWA-Manager Suthat Nutpan am Mittwoch. Derzeit befinden sich in den fünf Stauseen Chonburis weniger als 13 Millionen Kubikmeter Wasser, verglichen mit 36,7 Millionen Kubikmeter im Vorjahr. Dies werde zu einer Dürre in Pattaya führen, wenn es keine weiteren starken Regenfälle gebe, fügte Suthat hinzu. Der Wassermangel werde kritischer sein als im Jahr 2015.

Mit Beginn der Trockenheit ab 1. November müssen nach einem Bericht der Behörde für Wasserressourcen über 700.000 Menschen in 22 Provinzen mit Wassermangel rechnen. Laut der stellvertretenden Regierungssprecherin Ratchada Thanadirek trifft die Wasserknappheit sieben Provinzen im Norden, zehn im Nordosten, eine im Osten und vier im Süden. Für Gebiete in der Nähe der Stauseen Krasiao, Thap Salao, Ubolratana, Lam Nang Rong und Chulabhorn werde es zu wenig Wasser für die Bewässerung geben. Diese Stauseen decken acht Provinzen ab, nämlich Suphan Buri, Uthai Thani, Khon Kaen, Maha Sarakham, Kalasin, Buriram und Chaiyaphum. Premierminister Prayut Chan-o-cha hat die zuständigen Behörden aufgefordert, Pläne für die Suche nach neuen Quellen auszuarbeiten, indem Brunnen gegraben und Kanäle ausgebaggert werden.