Pattaya feiert Loy Krathong traditionell

An Loy Krathong werden Kummer und Sorgen der Pandemie mit kleinen Schiffchen davon geschwemmt.

PATTAYA: Am heutigen Freitag (19. November 2021) wird in Pattaya ein traditionelles Loy-Krathong-Festival am Pattaya Beach ausgerichtet, das einen Mix aus Traditionen, Kultur und Konzerten berühmter thailändischer Stars bieten wird.

Nach Aussage der Stadtverwaltung Pattaya soll das diesjährige Loy-Krathong-Festival am Freitag, 19. November 2021 in Pattaya Klang der Kulturtourismus mit traditionellen Thai-Darbietungen und mit dem Schwimmenlassen selbstgebas­telter Krathongs aus umweltfreundlichen Materialien angekurbelt werden.

Das Festival findet am Central Pattaya Beach statt, nahe der Einmündung der Pattaya Klang Road in die Pattaya Beach Road. Die Besucher des Loy-Krathong-Festes werden um das Tragen traditioneller thailändischer Kostüme gebeten.

Programm Loy Krathong @ Pattaya Beach

• 08.30 bis 16.30 Uhr: Bastelwettbewerb um das schönste Krathong aus natürlichen Materialien.

• 17.30 Uhr: Siegerehrung des Krathong-Bastelwettbewerbs.

• 18.00 Uhr: Traditionelle Thai-Aufführungen.

• 18.30 Uhr: Offizielle Eröffnungszeremonie.

• 19.00 Uhr: Traditionelle Thai-Aufführungen.

• 20.00 Uhr: Konzert der Thai-Band „Sea Dog“.

• 22.00 Uhr bis Mitternacht: Konzert der Thai-Sängerin „Lula“.