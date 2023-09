Parlament nimmt wegweisende Gesetze an

Von: Björn Jahner | 30.09.23

BANGKOK: In einer wegweisenden Sitzung hat das Parlament drei öffentliche Gesetzesentwürfe angenommen, um bedeutsame gesellschaftliche Themen anzugehen. Diese Entwürfe setzen sich im Namen der Öffentlichkeit für die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen, die Förderung der Geschlechterakzeptanz und die Neufassung der Prostitution ein.

Der erste stellvertretende Parlamentspräsident, Padipat Suntiphada, nahm diese Vorschläge entgegen und betonte ihre Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung. Der erste Entwurf, bekannt als „Gesetz zur Gleichstellung der Ehe“, zielt darauf ab, Abschnitt 1448 des Zivil- und Handelsgesetzes zu ändern, der derzeit die Ehe auf heterosexuelle Paare beschränkt. Die vorgeschlagene Änderung würde die Eheschließung unabhängig vom Geschlecht für alle Paare ermöglichen.

Der zweite Entwurf, mit dem Titel „Gender Identity, Gender Expression, and Sexuality“, fordert die Anerkennung des selbstangegebenen Geschlechts einer Person in offiziellen Bescheinigungen. Der dritte Entwurf befasst sich mit einer Überarbeitung des Gesetzes zur Verhinderung und Unterdrückung der Prostitution von 1996, um Sexarbeiter als legale Berufsgruppen zu definieren und ihnen gleiche Rechte sowie die Freiheit zur diskriminierungsfreien Arbeit zu gewähren.

Die gemeinsame Zielsetzung dieser drei Gesetzesinitiativen liegt in der Gewährleistung der Geschlechtergleichstellung und der Förderung von Akzeptanz und Gleichbehandlung unabhängig von Geschlecht, sexueller Identität oder Beruf. Das Parlament wird eindringlich aufgefordert, diese wegweisenden Entwürfe sorgfältig zu prüfen und die Chance zu nutzen, um allen Mitgliedern der Gesellschaft Gleichheit und Gerechtigkeit zu gewährleisten. Dies gewinnt an Dringlichkeit angesichts des bisherigen Versäumnisses des vorherigen Parlaments ähnliche Gesetze zu verabschieden. Padipat versicherte den Abgeordneten, dass das Parlament die Entwürfe eingehend untersuchen und in naher Zukunft eine öffentliche Anhörung planen wird.