BANGKOK: Die Behörden in Bangkok bereiten sich auf eine umfassende Optimierung des Abwassersystems vor. Durch die Erhöhung der Kapazität des Abwassersystems will die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) die häufigen Überschwemmungen in der Hauptstadt in den Griff bekommen.

Der Schritt folgt auf eine Sitzung im Juli 2022 unter dem Vorsitz von Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt, auf der Beamte verschiedener Behörden und Ämter mögliche Lösungen für das Wassermanagement diskutierten. Das der BMA unterstellte Department of Drainage and Sewerage rechnet in diesem Monat mit einer Niederschlagsmenge von etwa 60 bis 80 Prozent in der gesamten Hauptstadt.

Gouverneur Chadchart wies darauf hin, dass die Hauptstadt zur Ableitung des Hochwassers in erster Linie auf Kanäle und Tunnel angewiesen ist, wobei die bestehenden Tunnelprojekte nur für eine Wassermenge von etwa 200 Kubikmetern pro Minute ausgelegt sind – das sind nur 10 Prozent des für eine wirksame Entwässerung erforderlichen Abflusses.

Er forderte die Verbesserung der Effizienz der Kanäle, in dem sie ausgebaggert sowie von Schutt und Müll befreit werden. Darüber hinaus soll die Speicherkapazität für Oberflächen- und Grundwasser erweitert werden.