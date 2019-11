Neuseeländer und sein Geliebter erhängen sich

Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.19

KOH SAMUI: Offenbar wegen finanzieller und gesundheitlicher Probleme hat ein Rentner aus Neuseeland zusammen mit seinem langjährigen thailändischen Partner Suizid begangen.

Die beiden 70 bzw. 45 Jahre alten Männer hatten sich in einem gemieteten Haus im Bezirk Mae Nam aufgehängt. Daneben lag eine Katze tot auf einem roten Tuch, sie schien erwürgt worden zu sein. Die Tochter des Hausbesitzers sagte den Beamten, die beiden seien ein Paar gewesen. Der Neuseeländer haben das Wohnhaus zehn Jahre gemietet, der Thai habe in einem Hotel auf der Insel gearbeitet.

Der Thai soll auf Line einem Arbeitskollegen mitgeteilt haben, er wolle sterben. Er führte finanzielle Probleme an, bei seinem Partner hätte sich die Gesundheit nach einem Schlaganfall verschlechtert. In einer weiteren Botschaft auf Line wurde der Kollege gebeten, zu dem Haus zu kommen.

„Daily News“ berichtet weiter, der Neuseeländer habe auf seinem Schreibtisch drei versiegelte Umschläge mit Namen in englischer Sprache hinterlassen. Die falschen Zähne des Ausländers wurden in einer Plastikschachtel gefunden, zusammen mit einem Zettel - offenbar von dem Thai geschrieben -, in dem darum gebeten wurde, sie in den Mund seines Geliebten zu stecken.