Von: Redaktion DER FARANG | 16.11.19

PATTAYA: Die an der Börse gelistete Asset World Corp. (AWC), Immobilienarm der TCC Group des Magnaten Charoen Sirivadhanabhakdi, investiert 20 Milliarden Baht in ein Einkaufszentrum mit zwei Hotels.

Der 60-stöckige Komplex entsteht auf einem 16 Rai großen Areal und soll in fünf Jahren fertiggestellt werden. In der ersten Phase wird nach vier Jahren die Shopping Mall eröffnet, später die beiden Hotels JW Marriott The Pattaya Beach Resort & Spa sowie das Pattaya Marriott Marquis Hotel mit insgesamt 1.298 Zimmern und 10.000 Quadratmetern für Kongresse und Messen (Mice). Der AWC-Aufsichtsrat hat für die kommenden fünf Jahre insgesamt 55 Milliarden Baht für Investitionen bereitgestellt, darunter ist der Umbau des The Metropole Hotels mit 248 Zimmern in Courtyard by Marriott Phuket Town. Das Hotel soll innerhalb von zwei Jahren eröffnet werden. Im Jahr 2024 will das Unternehmen 27 Hotels mit 8.506 Zimmern besitzen, kündigte die Präsidentin Wallapa Traisorat an.