Neues aus dem Ausland am Montag

IAEA prüft Japans Pläne zur Verklappung von Fukushima-Kühlwasser

TOKIO: Japan lässt seine Pläne zur Meeresverklappung riesiger Mengen radioaktiven Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) begutachten. Ein Team unter Leitung von Gustavo Caruso, Direktor für Atomsicherheit bei der IAEA, werde vom 14. bis 18. Februar nach Japan kommen und unter anderem die Sicherheit des gefilterten Kühlwassers überprüfen, teilte das Außenministerium am Montag mit. Auch fast elf Jahre nach dem Super-Gau am 11. März 2011 in Folge eines Seebebens und eines Tsunamis müssen die zerstörten Reaktoren mit Wasser gekühlt werden.

Dabei fallen jeden Tag rund 140 Tonnen an verstrahltem Wasser an, das gefiltert in mehr als 1000 Tanks gelagert wird. Der Betreiber Tepco behauptet, dass im Herbst der Platz für Tanks erschöpft sein werde. Aus diesem Grund hatte die japanische Regierung entschieden, dass das Wasser gefiltert und verdünnt ab Frühjahr nächsten Jahres ins Meer geleitet werden soll. Der Betreiberkonzern Tepco plant hierzu, einen rund einen Kilometer langen Tunnel auf dem Meeresboden zu bauen, durch den das Kühlwasser aus der Atomruine verklappt werden soll.

Die örtlichen Fischereiverbände befürchten jedoch Schaden für ihr Geschäft. Auch Umweltschützer sowie Japans Nachbarländer wie China und Südkorea sind empört und fordern eine Streichung der Pläne. Mehr als eine Millionen Tonnen Wasser lagern bereits in den Tanks auf dem Gelände der Atomruine Fukushima Daiichi. Das Kühlwasser wird zwar zuvor behandelt, doch das Filtersystem ALPS kann das Isotop Tritium nicht herausfiltern. Die japanische Regierung und auch der Betreiber Tepco argumentieren jedoch, Tritium sei in geringen Mengen nicht schädlich für die menschliche Gesundheit. Zudem solle das Wasser vor der geplanten Verklappung bis unter die Richtwerte verdünnt werden.

Überheblichkeit und Starrheit für Papst größte Gefahren der Kirche

ROM: Für Papst Franziskus sind die Überheblichkeit und die Ablehnung von Veränderungen die größten Gefahren seiner katholischen Kirche. Das sagte der Pontifex am Sonntagabend in einem Interview des italienischen Fernsehens. «Das größte Übel der Kirche ist die geistliche Mondänität, eine mondäne Kirche», sagte der 85-Jährige.

Dies führe zu Klerikalismus, also einer Überhöhung und Aufwertung der Geistlichen und Oberen in der Kirche gegenüber den Laien. «Der Klerikalismus ist die Perversion der Kirche», unterstrich der Pontifex. Er führe zu einer Starrheit und Festgefahrenheit in der Kirche, «und unter jeder Art von Starrheit gedeiht Fäule», sagte er.

Der Argentinier will Laien und einfache Gläubige viel stärker in seine Kirche einbinden. Das ist ein zentraler Punkte der großen Weltsynode, mit der Franziskus in den nächsten Jahren die katholische Kirche für die Zukunft fit machen will. Dabei müssten Nächstenliebe und die anderen Tugenden der Bibel im Fokus stehen. Was nicht passieren dürfe ist, «dass eine Ideologie den Platz des Evangeliums einnimmt», sagte Franziskus in dem exklusiven Gespräch, für das er aus dem Vatikan in das TV-Studio zugeschaltet worden war.

Scholz: USA sind «der wichtigste Verbündete Deutschlands»

WASHINGTON: Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus die Geschlossenheit mit den USA im Ukraine-Konflikt betont. Ziel seiner Visite sei «die Stärkung unserer transatlantischen Partnerschaft», sagte Scholz in einem am Sonntagabend (Ortszeit) veröffentlichten Interview der «Washington Post». «Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Verbündete Deutschlands und Europas; wir sind gemeinsam in der Nato, und es ist absolut entscheidend, dass es eine starke Einheit zwischen allen wichtigen Partnern, den transatlantischen Parteien und zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland gibt.»

«Wir haben hart daran gearbeitet, Russland eine klare Botschaft zu übermitteln, dass es einen hohen Preis zahlen wird, wenn es in der Ukraine intervenieren sollte», sagte Scholz. Er lobte Bidens Engagement in der Krise. «Ich weiß wirklich zu schätzen, was Präsident Biden in den bilateralen Gesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland tut. Sie sind sehr schwierig.» Auf Kritik an der deutschen Haltung in der Ukraine-Krise antwortete Scholz: «Wir sind der stärkste wirtschaftliche Unterstützer der Ukraine. Und das werden wir auch weiterhin sein.» Der Kanzler verteidigte aber erneut den Kurs der Bundesregierung, der Ukraine keine Waffen zu liefern.

Deutschland steht auch wegen seines Festhaltens an der Ostseepipeline Nord Stream 2 in der Kritik, die unter Umgehung der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland bringen soll. Die US-Regierung hat wiederholt betont, im Fall einer russischen Invasion der Ukraine werde Nord Stream 2 nicht weitergeführt. Sie hat aber offengelassen, ob es eine entsprechende Zusage der Bundesregierung gibt. Scholz sagte auf die Frage, ob Deutschland die Inbetriebnahme der Pipeline im Fall einer russischen Invasion aussetzen würde: «Wir sind bereit, gemeinsam mit unseren Verbündeten alle notwendigen Schritte zu unternehmen.» Eine konkrete Zusage zu Nord Stream 2 machte er nicht.

Biden empfängt den Bundeskanzler an diesem Montag im Weißen Haus. Das Interview mit der «Washington Post» wurde nach Angaben der Zeitung am Freitag auf Englisch geführt.

Chilenischer Außenminister zurückgetreten

SANTIAGO DE CHILE: Chiles Außenminister Andrés Allamand ist gut einen Monat vor Ende seiner Amtszeit zurückgetreten. Der konservative Politiker war wegen einer Reise nach Spanien in die Kritik geraten, um Vorbereitungen für seinen künftigen Job als Chef des Iberoamerikanischen Generalsekretariats (Segib) zu treffen. Seine bisherige Stellvertreterin Carolina Valdivia trete seine Nachfolge an, teilte das Ministerium am Sonntag mit.

Er müsse zugeben, dass seine Reise - die er während seines regulären Urlaubs gemacht habe - zu Kritik an der Regierung und einer Anspannung des politischen Klimas geführt habe, sagte Allamand zur Begründung vor Journalisten. Oppositionspolitiker hatten ihm Pflichtverletzung vorgeworfen - auch mit dem Hinweis, er sei abwesend, während in Chile eine Migrationskrise herrsche.

Im Norden des südamerikanischen Landes hatte es in den vergangenen Monaten Demonstrationen gegen die illegale Einwanderung gegeben, zum Teil verbunden mit rassistischen Angriffen auf Migranten. Die Zahl der Einwanderer vor allem aus Venezuela war zuletzt gestiegen.

Die neue Regierung des linken Ex-Studentenführers Gabriel Boric übernimmt am 11. März in Chile die Staatsgeschäfte. Der 35 Jahre alte Boric tritt dann die Nachfolge des Präsidenten Sebastián Piñera an.

Fernbus umgekippt - mindestens acht Tote

KANTUNILKÍN: Beim Unfall eines Reisebusses in Mexiko sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Es gebe auch mehrere Verletzte, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Quintana Roo am Sonntag mit. Der Unfall werde untersucht. Der Bus war auf einer Fernstraße nahe der Ortschaft El Tintal - rund 70 Kilometer südwestlich des Urlaubsortes Cancún - von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt, wie auf Bildern zu sehen war.

Nach Medienberichten war der Bus mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Genaueres war zur Unfallursache zunächst unbekannt. Mehrere Passagiere steckten den Berichten zufolge zunächst im Bus fest und mussten befreit werden. Unter den Verletzten waren demnach Touristen. Der Bus soll von Cancún aus in Richtung der Stadt Mérida unterwegs gewesen sein.

Großbrand neben Residenz des deutschen Botschafters in Paris

PARIS: Ein Großbrand ist im Zentrum von Paris in Nachbarschaft der Residenz des deutschen Botschafters ausgebrochen. Es gebe keine Opfer, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagabend auf Anfrage. 150 Feuerwehrleute seien vor Ort, um den Brand zu löschen. Bei dem brennenden Gebäude handele es sich um ein vierstöckiges Stadtpalais, an dem derzeit Bauarbeiten durchgeführt würden. Am späteren Abend berichtete die Online-Ausgabe des Wochenmagazins «Le Point» unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher, es habe verhindert werden können, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergreife.

Wie das Rathaus des 7. Arrondissements auf Twitter mitteilte, brannte es auf der Rue de Lille und somit in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hôtel Beauharnais, das die Residenz des deutschen Botschafters in Paris beherbergt. Die Residenz des Botschafters ist zu unterscheiden von der deutschen Botschaft, die wiederum auf der anderen Seite der Seine liegt. Der Botschafter selbst, Hans-Dieter Lucas, schrieb auf Twitter, Gerüchte über einen Brand in seiner Residenz seien falsch. Das Feuer sei auf einer benachbarten Baustelle ausgebrochen, schrieb er und dankte der Feuerwehr.

Passanten sollten die Gegend um den Brandort meiden, hieß es zunächst vonseiten des Rathauses. Die Adresse liegt rund 300 Meter entfernt vom Musée d'Orsay, einem bekannten Kunstmuseum.

Auf Videos, die auf Twitter veröffentlicht wurden, war ein zwischenzeitlich lichterloh brennendes Haus zu sehen, an dessen Fassade ein Baugerüst aufgebaut war. Nach Angaben des Senders BFMTV war in dem Gebäude früher das Industrieministerium untergebracht.

Ukraine-Konflikt: Macron telefoniert vor Reise nach Moskau mit Biden

WASHINGTON/PARIS: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor seiner Reise nach Moskau mit US-Präsident Joe Biden telefoniert. Das Weiße Haus teilte mit, bei dem Gespräch am Sonntag sei es um den Ukraine-Konflikt gegangen. Biden und Macron hätten «die anhaltenden diplomatischen Bemühungen und Abschreckungsmaßnahmen als Reaktion auf die fortgesetzte militärische Aufrüstung Russlands an den Grenzen der Ukraine» besprochen. Sie hätten ihre Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine bekräftigt. Aus dem Élysée-Palast in Paris hieß es, das Telefonat habe rund 40 Minuten gedauert.

Macron reist am Montag zu einem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin nach Moskau. Beide hatten in den vergangenen Tagen bereits drei Krisengespräche am Telefon geführt. Frankreich hat derzeit die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union inne. Vor seinem Besuch im Kreml stimmte sich Macron mit Bundeskanzler Olaf Scholz ab, der an diesem Montag seinen Antrittsbesuch bei Biden macht. Auch dabei wird der Ukraine-Konflikt eine wichtige Rolle spielen.

Bei einem Telefonat von US-Außenminister Antony Blinken mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian am Sonntag stand ebenfalls der Ukraine-Konflikt im Mittelpunkt. Das Außenministerium in Washington teilte mit, es sei unter anderem um «gemeinsame Bemühungen zur Stärkung der Ostflanke der Nato» gegangen.