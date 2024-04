Neues aus dem Ausland am Montag

Pro-China-Partei gewinnt Parlamentswahl auf den Malediven

MALÉ: Die Partei des pro-chinesischen Präsidenten Mohamed Muizzu hat auf den Malediven die Parlamentswahl gewonnen. Laut vorläufigen Resultaten der Wahlkommission vom Montag holte sie sich mehr als zwei Drittel der 93 Sitze. Muizzu will stärker mit China kooperieren und hatte zuvor keine Mehrheit im Parlament.

China will in der strategisch wichtigen Region Einfluss - wie auch der asiatische Rivale Indien. Muizzu war erst im Oktober zum neuen Präsidenten in dem tropischen Urlaubsparadies gewählt worden. Er hatte sich gegen den Indien-freundlichen bisherigen Präsidenten Ibrahim Solih durchgesetzt und versprochen, die Präsenz von einigen Dutzend indischer Armeeangehöriger auf dem Inselstaat zu beenden.

Traditionell waren die Malediven unter dem Einflussgebiet Indiens. Das Land im Indischen Ozean ist wegen seiner Strände, Lagunen und Riffe ein beliebtes Touristenziel. Die Inseln sind durch den wegen des Klimawandels steigenden Meeresspiegel stark gefährdet.