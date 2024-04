Neues aus dem Ausland am Freitag

«El Mundo»: Östliche Nato-Länder Verfechter der Sicherheit der EU

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Freitag die führende Rolle östlicher EU-Länder bei der Verteidigung der Sicherheit Europas gegen Russland:

«Der Zwist in der EU über höhere Verteidigungsausgaben hat die baltischen und osteuropäischen Länder im Gegensatz zu den Staaten, die die Bedrohung durch Russland am wenigsten akzeptieren wollen, zu Wortführern für die Sicherheit des Kontinents gemacht. Dies (...) wurde auf dem Europäischen Rat vom 22. März deutlich und zeigte sich auch gestern auf einem außerordentlichen Gipfel. (...) War es damals Polens Regierungschef Donald Tusk, der warnte, dass «die Dinge nicht verschwinden, wenn man nicht über sie spricht», so war es diesmal Kaja Kallas, Ministerpräsidentin von Estland, die den Aufruf an die freie Welt richtete, ihren Willen zur Verteidigung zu demonstrieren.

Die Verlagerung der Führung nach Osten in einer zentralen Sicherheitsfrage ist ein Appell an alle Verbündeten, zu verstehen, dass die Antwort auf Wladimir Putin in eine globale Bedrohung eingebettet ist, in der der Angriff auf die Ukraine, die Bombardierung Israels und Moskaus Zusammenarbeit mit Teheran und Peking zusammengehören. (...) In diesem Zusammenhang steht Spanien vor der Aufgabe, die Militärausgaben von derzeit 1,24 Prozent auf 2 Prozent des BIP zu erhöhen, wie vom Bündnis festgelegt. (...) Es ist nicht hinnehmbar, dass die viertgrößte Volkswirtschaft des Euroraums weiterhin den vorletzten Platz bei den Verteidigungsinvestitionen unter den 32 NATO-Mitgliedern einnimmt.»