Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Israelin stirbt 22 Jahre nach Verletzung bei Anschlag in Jerusalem

TEL AVIV: 22 Jahre nach einem verheerenden Selbstmordanschlag in Jerusalem ist eine damals schwer verletzte Israelin gestorben. Ein Sprecher des Ichilov-Krankenhauses in Tel Aviv bestätigte am Donnerstag den Tod der 53-Jährigen, die seit dem Anschlag im Koma gelegen hatte. Sie verfügte auch über die US-Staatsangehörigkeit.

Der Anschlag auf die Pizzeria «Sbarro» am 9. August 2001 in Jerusalem galt als einer der schwersten während des zweiten Palästinenseraufstands Intifada. 15 Menschen wurden damals getötet und 130 verletzt, als ein palästinensischer Attentäter einen mit Nägeln gefüllten Sprengsatz zündete. Unter den Toten waren sieben Kinder und eine Schwangere.

Die in New York geborene Chana Nachenberg war bei der Explosion schwer verletzt worden, ihre zweijährige Tochter überlebte den Anschlag jedoch unversehrt.

Eine palästinensische Komplizin des Attentäters war zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Sie kam jedoch 2011 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs frei und lebt heute in Jordanien. Die USA hatten ihre Auslieferung gefordert, weil unter den Anschlagsopfern US-Staatsbürger waren. Jordanien verweigerte dies jedoch.

Nordkorea weist US-Kritik an Raketenstart zurück

SEOUL: Nordkorea hat Kritik aus den USA am fehlgeschlagenen Start einer Rakete mit einem militärischen Aufklärungssatelliten zurückgewiesen. Die Schwester von Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong, bezeichnete die USA nach Berichten der staatlich kontrollierten nordkoreanischen Medien am Donnerstag als «Gruppe von Gangstern, die selbst dann sagen würden: «Das ist illegal und bedrohlich», wenn die Volksrepublik einen Satelliten mit einem Ballon ins All bringt». Nordkorea war am Mittwoch mit dem Versuch gescheitert, einen Satelliten für militärische Zwecke auszusetzen.

Trotz des Fiaskos hatten die USA sowie ihre Verbündeten Japan und Südkorea den Versuch verurteilt. Sie warfen Nordkorea vor, Technologien einzusetzen, die in direktem Zusammenhang mit seinem Programm für ballistische Interkontinentalraketen (ICBM) stehen. UN-Beschlüsse verbieten dem international weitgehend isolierten Land jegliche Starts mit solchen Raketen, die - je nach Bauart - auch einen Atomsprengkopf tragen können. Nordkorea hat auch in diesem Jahr wieder mehrfach ballistische Raketen einschließlich ICBM getestet.

Japan und USA verstärken Sicherheitsallianz

TOKIO: Japan und die USA wollen militärisch enger zusammenarbeiten. Beide treibt zunehmend die Sorge vor Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm um - und Chinas Machtstreben.

Die USA und Japan sehen sich zunehmend von Nordkoreas Raketentests bedroht und wollen deshalb ihre Sicherheitsallianz stärken. Die Vereinigten Staaten würden «alle notwendigen Maßnahmen» ergreifen, um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Verbündeten zu gewährleisten, sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag bei einem Besuch in Tokio. Er sprach von «anhaltenden Provokationen» aus Pjöngjang. Am Vortag war die selbst ernannte Atommacht Nordkorea mit dem Versuch gescheitert, erstmals einen Satelliten für militärische Aufklärung ins Weltall zu bringen.

Japans Verteidigungsminister Yasukazu Hamada sagte nach einem Treffen mit Austin, man werde «keine einseitigen Versuche tolerieren, den Status quo zu verändern». Außenminister Yoshimasa Hayashi erklärte, die Sicherheitslage sei durch die «Intensivierung der nordkoreanischen Nuklear- und Raketenaktivitäten» angespannt. Die USA und Japan sind zudem über Chinas wachsenden Machtanspruch besorgt. Auch deshalb wollen beide Länder ihre Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen vertiefen.

Japan will sich erstmals mit Offensivwaffen wie Marschflugkörpern aus den USA bewaffnen, die auch Ziele in China erreichen könnten. Tokio hatte kürzlich eine massive Aufstockung seiner Militärausgaben beschlossen. Der Kurswechsel geschieht in einem Sicherheitsumfeld, das die Regierung als «ernstestes und kompliziertestes» seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet.

Neue Details in Ermittlungen zu Trumps Dokumenten-Affäre

WASHINGTON: In der Affäre um den Umgang des früheren US-Präsidenten Donald Trump mit geheimen Regierungsunterlagen haben Ermittler Medienberichten zufolge neue Details zusammengetragen. Der Fernsehsender CNN und andere Medien berichteten am Mittwochabend (Ortszeit) unter Berufung auf informierte Kreise, Ermittler seien auf eine Tonaufnahme aus dem Sommer 2021 gestoßen, in der Trump den Besitz eines als geheim eingestuften Pentagon-Dokuments eingeräumt habe. Dabei habe er deutlich gemacht, dass ihm bewusst sei, nach dem Verlassen des Weißen Hauses vertraulich eingestuftes Material mitgenommen zu haben. Das könnte Trumps Argumentation untergraben, er habe jegliches Material, das nach dem Ausscheiden aus dem Amt bei ihm gefunden worden sei, zuvor freigegeben - also die Geheimhaltung der Unterlagen aufgehoben.

Den Berichten zufolge bezogen sich Trumps Äußerungen auf ein Dokument zum Iran. Die «New York Times» schrieb, die Tonaufnahme stamme von einem Treffen, das Trump im Juli 2021 mit mehreren Personen abgehalten habe, die seinem ehemaligen Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows, beim Verfassen von dessen Memoiren halfen. Das Gespräch habe in einem Anwesen Trumps im Bundesstaat New Jersey stattgefunden.

Die Bundespolizei FBI hatte Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida im vergangenen August durchsucht und diverse Verschlusssachen beschlagnahmt, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Dadurch, dass der Republikaner die Unterlagen lange nach seinem Abschied aus dem Amt in seinem Privathaus aufbewahrt hatte, könnte er sich strafbar gemacht haben. Das Nationalarchiv versuchte monatelang, von Trump Papiere aus dessen Amtszeit zu bekommen. Zwar übergaben Trumps Anwälte schließlich Dokumente - aber längst nicht alle, wie sich bei der FBI-Durchsuchung in Mar-a-Lago herausstellte.

Das US-Justizministerium hat einen Sonderermittler eingesetzt, um die Vorwürfe gegen Trump zu untersuchen. Der Republikaner kritisiert die Ermittlungen gegen ihn als politisch motiviert und wettert seit langem, es handele sich lediglich um einen Versuch seiner Gegner, ihn am Wiedereinzug ins Weiße Haus zu hindern. Trump hatte im vergangenen November offiziell verkündet, er wolle bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 erneut als Bewerber antreten.