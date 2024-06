Neues aus dem Ausland am Dienstag

Geldfälscher in Italien gestoppt - auch nach Deutschland verkauft

LECCE: Die italienischen Carabinieri haben unweit der Stadt Lecce im Süden des Landes eine Falschgeld-Druckerei ausgehoben. Der Betreiber, der die gefälschten Banknoten täuschend echter Qualität auch nach Deutschland verkaufte, konnte aufgespürt werden und wurde angezeigt, wie die Carabinieri am Dienstag mitteilten. Der Mann hatte demnach bei sich zu Hause in der Gemeinde Casarano mit drei Druckern die Blüten hergestellt und dann über den Messengerdienst Telegram in verschiedenen europäischen Ländern verkauft.

In seiner Druckerei stellte der Mann den Angaben zufolge falsche 5-, 10-, 20-, 50- und 100-Euro-Scheine her. In seinem Haus fanden die Carabinieri gefälschte Banknoten im vermeintlichen Wert von 65.000 Euro. Die Ermittler kamen dem Mann durch die Überwachung einschlägiger Telegram-Kanäle auf die Spur. Dort bot er die Blüten an, für die seine Kunden im Ausland in der Kryptowährung Bitcoin oder via Paypal bezahlten. Anschließend versandte er sie in Postpaketen mit falschen Etiketten eines Geschäfts für Second-Hand-Kleidung.

Analysen der Banknoten durch Experten der italienischen Zentralbank ergaben, dass die Blüten mithilfe von zwei neuen Fälschungstechniken hergestellt wurden, wie es weiter hieß. Diese sind demnach mit bloßem Auge nicht von echten Banknoten zu unterscheiden.

Frankreichs Linke will mit Bündnis bei Parlamentswahl antreten

PARIS: Die linken Parteien in Frankreich wollen bei der von Präsident Emmanuel Macron kurzfristig angesetzten Neuwahl des Parlaments als Bündnis antreten. Am späten Montagabend einigten sich Linkspartei, Sozialisten, Kommunisten und Grüne grundsätzlich auf die Bildung einer gemeinsamen Bewegung Front Populaire (Volksfront). Wie es in einer Mitteilung hieß, wolle man in den Wahlkreisen jeweils nur eine Kandidatin oder einen Kandidaten aufstellen. «Wir wollen ein Programm des sozialen und ökologischen Umbruchs, um eine Alternative zu Emmanuel Macron aufzubauen und das rassistische Projekt der extremen Rechten zu bekämpfen.»

In trockenen Tüchern ist das Linksbündnis aber noch längst nicht. Zwar waren die linken Parteien bereits bei der letzten Parlamentswahl vor zwei Jahren gemeinsam angetreten und hatten im Parlament eine gemeinsame Fraktion gebildet. Im Streit um die Haltung zum Gaza-Krieg war das Bündnis aber faktisch zerbrochen. Und während vor zwei Jahren die Linkspartei und deren Führungsfigur Jean-Luc Mélenchon der stärkste und treibende Partner waren, beanspruchen jetzt die bei der Europawahl wiedererstarkten Sozialisten mit ihrem auf Platz drei gelandeten Kandidaten Raphael Glucksmann eine Führungsrolle im Bündnis.

Den linken Parteien, die bei der Europawahl angesichts ihrer Differenzen getrennt angetreten waren, bleiben nur wenige Tage, um ein Bündnis zu besiegeln. Mélenchon dürfe darin keine Rolle mehr spielen, war von den übrigen Partnern zu hören, während Glucksmann als möglichen Kandidaten des Bündnisses für das Amt des Premierministers den ehemaligen Chef der Gewerkschaft CFDT, Laurent Berger, vorschlug. Die Linkspartei tat dies als einen «privaten Vorschlag» von Glucksmann ab.