Neues aus dem Ausland am Sonntag

Motiv für Angriff in Wolmirstedt weiter unklar

WOLMIRSTEDT/MAGDEBURG: Das Motiv des 27-Jährigen, der in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt einen 23 Jahre alten Mann tötete und später mehrere Menschen auf einer EM-Gartenparty verletzte, ist noch immer Gegenstand der Ermittlungen, sagte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang am Sonntag in Magdeburg.

Der 27-jährige Afghane hatte am Freitagabend einen anderen Afghanen angegriffen, der 23-Jährige starb wenig später. Der Angreifer lief anschließend laut Polizei ziellos durch die Stadt, bevor er auf der Party kurz nach dem Anpfiff des EM-Eröffnungsspiels eine 50-Jährige und einen 75-Jährigen schwer sowie einen 56 Jahre alten Mann leicht verletzte. Wenig später wurde der Angreifer von alarmierten Beamten erschossen, als er auch diese attackierte.