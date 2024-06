Neues aus dem Ausland am Freitag

Rutte will auch als Nato-Chef weiter an Schule unterrichten

DEN HAAG: Der niederländische Regierungschef Mark Rutte will auch in seiner neuen Funktion als Nato-Chef weiterhin an einer Schule in Den Haag unterrichten. Er wolle prüfen, ob das «auf irgendeine Weise» möglich sei, sagte Rutte am Freitag Reportern in Den Haag. Der rechtsliberale Politiker soll demnächst zum Nato-Generalsekretär ernannt werden und am 1. Oktober dem Norweger Jens Stoltenberg nachfolgen.

Rutte war knapp 14 Jahre Premier der Niederlande. Der studierte Historiker hatte aber weiterhin einmal in der Woche Gesellschaftskunde an einer Hauptschule in Den Haag unterrichtet. Er wird zwar nach Brüssel in die Amtswohnung des Nato-Chefs ziehen. Doch am Wochenende wolle er nach Den Haag zurückkommen, sagte er.

Im Sommer 2023 war seine Mitte-Rechts-Koalition geplatzt und Rutte hatte seinen Abschied aus der Politik angekündigt. Er hatte damals gesagt, dass er auch gerne Vollzeit als Lehrer arbeiten wolle. Doch er war unter anderem von den USA mehrfach gefragt worden, für den Posten als Nato-Chef zu kandidieren.

Promi-Erpresser in Untersuchungshaft

WUPPERTAL: Die mutmaßlichen Erpresser einer prominenten Familie sitzen in Untersuchungshaft. Beide Männer seien am Donnerstagabend in Wuppertal einem Haftrichter vorgeführt worden, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Freitag. Ihnen werde versuchte Erpressung vorgeworfen. Der Richter habe die Haftbefehle in Vollzug gesetzt.

Wie die prominente Familie erpresst wurde und um wie viel Geld es ging, wollten die Ermittler nicht mitteilen. Um welche Familie es sich handelt, wurde weiterhin nicht gesagt. Die Ermittlungen seien noch in vollem Gange, hieß es. Ob diese Familie schon früher Ziel von Erpressungsversuchen war, dazu wollte sich der Staatsanwalt nicht äußern.

Wo die beiden mutmaßlichen Erpresser festgenommen wurden, darüber bewahrten die Behörden ebenfalls Stillschweigen. Ebenso wenig wollte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert etwas zum Alter und zum Wohnort der Verdächtigen sagen.