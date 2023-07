Feierliche Eröffnung der Hängebrücke über die Donau in Braila. Foto: epa/Robert Ghement

BRAILA: In Rumänien ist am Donnerstag nach fünf Jahren Planung und Bauzeit eine neue 1,97 Kilometer lange Hängebrücke über die Donau eröffnet worden, berichten rumänische Medien und der Mailänder Baukonzern WeBuild.

Der Neubau nahe der ostrumänischen Stadt Braila ist das größte Infrastrukturprojekt Rumäniens der letzten 30 Jahre und die drittlängste Hängebrücke Europas, nach der Storebaeltsbroen über den Großen Belt in Dänemark (6,7 Kilometer) und der Humber Bridge in Großbritannien (der 2,2 Kilometer).

Staatspräsident Klaus Iohannis und Ministerpräsident Marcel Ciolacu würdigten bei der Eröffnung die wirtschaftliche Bedeutung und den Prestigecharakter der neuen Brücke. Unternehmer und viele gewöhnliche Verkehrsteilnehmer hatten während der letzten Jahrzehnte immer wieder die mangelnde Transport-Infrastruktur in Rumänien beklagt.

Braila liegt am Dreiländereck Rumänien-Moldau-Ukraine. Diese Region hat wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine seit dem letzten Jahr an Bedeutung als Route für ukrainische Weizenexporte gewonnen.

Bisher konnte man die Donau bei Braila nur mit einer Fähre überqueren. In Rumänien gibt es nur drei weitere Donaubrücken - flussaufwärts bei Harsova, Fetesti und Cernavoda - sowie zwei an der Grenz zu Bulgarien und eine an der Grenze zu Serbien.

Beim Vertragsabschluss des Bukarester Transportministeriums mit den Brückenbauern - WeBuild aus Italien im Konsortium mit der japanischen IHI Infrastructure - waren die Baukosten 2018 auf zwei Milliarden Lei (ca 400 Mio Euro) beziffert worden. Inzwischen seien sie auf 2,5 Milliarden Lei gestiegen, berichteten rumänische Medien. Die EU beteiligte sich an der Finanzierung.

Die Hängekabel wiegen zusammen 6775 Tonnen und haben eine Gesamtlänge von 38.000 Kilometern. Das gesamte Projekt beschäftigte mehr als 900 Personen und 100 Zulieferer.

Die Brücke von Braila gilt als Vorbild für die geplante Hängebrücke über die Meeresenge von Messina. Diese Brücke zwischen Sizilien und dem italienischen Festland solle 3,66 Kilometer lang werden, teilte WeBuild weiter mit.