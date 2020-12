CHONBURI/PATTAYA: Die Gesundheits- und Seuchenschutzbehörden der Provinz Chonburi haben fünf weitere Covid-19-Hotspots in Chonburi City, Banglamung und Pattaya bekanntgegeben:

1. Education Office Chonburi, Unterbezirk Ban Khod, Mueang Chonburi: vom 17. bis 25. Dezember 2020.

2. Mu-Kata-Buffet 11 Rai, Nähe Railway Road, Soi Khao Noi und Khao Talo, Pattaya, Nongprue: von 21. Dezember bis 25. Dezember von 24.00 bis 02.00 Uhr.

3. TEMPO Society, Third Road, Pattaya, Nongprue: am 25. Dezember von 23.00 Uhr bis Mitternacht.

4. Postamt Banglamung, Naklua: am 22. Dezember von 14.30 bis 15.00 Uhr.

5. Chalermkrung Vintage 90 Pattaya, Nongprue: am 18. Dezember von 23.00 bis 01.00 Uhr.

Personen, die in den genannten Zeiträumen die Lokalitäten besucht haben und an Atemwegserkrankungen, Fieber, Husten, Schnupfen, Müdigkeit oder anderen Covid-19-Symptomen leiden, werden aufgefordert, sich in sozialer Distanz zu anderen Menschen zu üben, einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen und umgehend ein Krankenhaus zur Gesundheitsuntersuchung aufzusuchen.