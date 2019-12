Neue Buslinie verbindet Airport und Skytrain

Von: Björn Jahner | 07.12.19

BANGKOK: Die Bangkok Mass Transit Authority of Thailand (BMTA) hat Buslinie zwischen dem Don Mueang Airport und zwei neuen Skytrain-Stationen nahe der Kasetsart-Universität lanciert.

Die Linie A1 beginnt am Flughafen Don Mueang und hält an den BTS-Stationen Ratchaypothin und Sena Nikhom der Green Line sowie am Vibhavadi Hospital, bevor sie zurück zum Flughafen führt. Der Bus fährt entlang der aufgeständerten Don Mueang-Mautautobahn, um Staus auf der Vibhavadi Rangsit Road zu umgehen. Abfahrtsort ist das Gate 6 am Terminal bzw. Gate 12 am Terminal 2.