Nationalparks sollen wieder geöffnet werden

BANGKOK: Der Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt, Woravuth Silpa-archa, wird diesen Freitag mit hohen Beamten des Ministeriums für Nationalparks, Wildtier- und Pflanzenschutz zusammenkommen, um zu entscheiden, welche der 155 Nationalparks ganz oder teilweise wieder im nächsten Monat für die Öffentlichkeit geöffnet werden können.

Für alle wiedereröffneten Parks werden neue Regeln gelten, wie z.B. die Beschränkung der Besucherzahl auf nur 60 bis 70 Prozent des Niveaus vor der Schließung und einer Online-Voranmeldung. Woravuth warnte davor, die Behörden würden die Parks schließen, wenn Besucher ihren Müll hinterlassen würden.

Was die Meeresparks betrifft, sagte der Minister, dass die Parkverwaltungen die Möglichkeit erhalten werden, sich am Tourismusmanagement zu beteiligen, indem sie ihre eigenen Touristikunternehmen gründen. Sollte dies nicht möglich sein, könnten sie als Fremdenführer arbeiten, so dass die Gemeinden Einnahmen aus den natürlichen Ressourcen erzielen können. „Die Menschen, denen die natürlichen Ressourcen in ihren Gemeinden am meisten am Herzen liegen, sind die besten Leute, um sie zu schützen", unterstrich Woravuth. Viele Meeresarten, die vor der Coronavirus-Pandemie selten gesichtet wurden, sind während der Abriegelung in die Meeresparks in der Andamanensee zurückgekehrt.