Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 14.08.22 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

Hitzfeld über Olympia-Attentat 1972: «Gespenstische Atmosphäre»

MÜNCHEN: Der frühere Bundesliga-Trainer Ottmar Hitzfeld hat die Stunden nach dem Olympia-Attentat 1972 in München als emotional und bedrückend erlebt. «Ich fand die Entscheidung richtig, sich nicht dem Terror zu beugen. Und doch war es natürlich fast unmöglich, sich unmittelbar nach dieser emotionalen Gedenkveranstaltung auf Fußball zu konzentrieren», sagte der 73-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Wir alle haben gespürt, wie angefasst und mitgenommen die 80.000 Zuschauer noch waren.»

Hitzfeld hatte bei den Olympischen Spielen 1972 am 6. September mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 1:4 gegen Ungarn verloren. Am 5. September 1972 hatten palästinensische Terroristen einen Anschlag auf die Sportveranstaltung in München verübt. Elf Mitglieder des israelischen Teams und ein Polizist starben.

Die Schüsse habe er in seinem Zimmer in der Nähe gehört, sagte Hitzfeld. «Die Stimmung danach war bedrückend, manche schwiegen und zogen sich zurück, andere redeten und redeten, jeder musste das auf seine eigene Art verarbeiten.» Die Niederlage am Tag danach war für den späteren Coach des FC Bayern und von Borussia Dortmund «zweitrangig»: «Ich habe nie mehr sonst in einem Stadion eine so gedämpfte, ja sogar gespenstische Atmosphäre erlebt», sagte Hitzfeld über die Partie. «Es herrschte tatsächlich Begräbnisstimmung.»

«Kletter-Boom» bei EM: Meul glaubt an große Zukunft

MÜNCHEN: Kletterin Hannah Meul rechnet damit, dass die Heim-Europameisterschaft in München ihrer Sportart dauerhaft zu mehr Aufmerksamkeit in Deutschland verhilft. «Man sieht ja, was für ein Kletter-Boom das hier ist. Die Menge geht einfach ab. Wenn das hier weiter so geht, habe ich keine Zweifel, dass Klettern ganz groß wird», sagte die 21-Jährige aus Frechen.

5000 Zuschauer hatten am Samstag in der ausverkauften Wettkampfstätte am Münchner Königsplatz den siebten Platz der Deutschen frenetisch bejubelt. Normalerweise verfolgen nur wenige Hundert Zuschauer die Weltcups während der Saison. «Vor so einem Publikum durfte ich noch nie klettern. Ich hatte richtig Gänsehaut», sagte Meul.

Die beeindruckende Kulisse im Stadtzentrum inklusive der lautstarken Fans, die zur Partymusik stundenlang feierten, begeisterte auch den tschechischen Szenestar Adam Ondra. «Wahrscheinlich die beste Atmosphäre, in der ich je geklettert bin», sagte der mehrmalige Weltmeister nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Bouldern.

Später 2:2-Ausgleich: Schalke verhindert Gladbacher Sprung an Spitze

GELSENKIRCHEN: Der FC Schalke 04 hat Borussia Mönchengladbach einen möglichen Traumstart unter dem neuen Trainer Daniel Farke verdorben. Durch das späte 2:2 (1:0) verhinderte der Aufsteiger den zweiten Saisonsieg des Clubs vom Niederrhein, der damit auch nicht die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga übernahm. Marius Bülter erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit mit einem verwandelten Handelfmeter den Ausgleich und sicherte den ersten Schalker Punkt. Jonas Hofmann (72. Minute) und Marcus Thuram (78.) trafen für Gladbach, nachdem es durch das Tor von Rodrigo Zalazar (29.) lange nach dem ersten Schalker Bundesligasieg seit 455 Tagen ausgesehen hatte.

RB Leipzig trotz Werner-Treffer ohne Sieg - Fehlstart für Leverkusen

BERLIN: Trotz des ersten Treffers von Rückkehrer Timo Werner wartet RB Leipzig weiter auf den Premierensieg in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga. Der Pokalsieger kam am Samstag nicht über ein 2:2 (1:1) gegen den 1. FC Köln hinaus und spielte damit auch am zweiten Spieltag nur unentschieden. Bayer Leverkusen verlor 1:2 (1:1) gegen den FC Augsburg und kassierte nach dem Aus im DFB-Pokal bereits die zweite Liga-Niederlage. Hertha BSC holte mit dem 1:1 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt den ersten Punkt unter Trainer Sandro Schwarz. Aufsteiger Werder Bremen kam durch einen Treffer in der Nachspielzeit noch zu einem 2:2 (1:1) gegen den VfB Stuttgart. Die TSG 1899 Hoffenheim drehte einen 0:2-Rückstand gegen den VfL Bochum und gewann mit 3:2 (2:2).

Man United kassiert Auswärtsklatsche

MANCHESTER: Manchester United hat am zweiten Spieltag der englischen Premier League eine deutliche Auswärtsniederlage kassiert. Die Red Devils mit dem wechselwilligen Superstar Cristiano Ronaldo in der Startelf verloren am Samstag beim FC Brentford klar mit 0:4 (0:4). Mit null Punkten aus den ersten zwei Spielen fiel der Traditionsclub zumindest vorübergehend auf den letzten Tabellenplatz zurück. Die vier Gegentreffer kassiert Man United bereits in der desolaten ersten Halbzeit durch Josh Dasilva (10. Minute), Mathias Jensen (18.), Ben Mee (30.) und Bryan Mbeumo (35.).

Enttäuschendes Lewandowski-Debüt - Barcelona nur 0:0 gegen Vallecano

BARCELONA: Weltfußballer Robert Lewandowski hat ein enttäuschendes Debüt beim FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft gegeben. Die Katalanen mit dem früheren Stürmer des FC Bayern kamen am Samstagabend zum Liga-Start nicht über ein 0:0 gegen Rayo Vallecano hinaus. Nach der Zitterpartie um seine Spielerlaubnis stand Lewandowski zwar in der Startformation und spielte über 90 Minuten durch, blieb aber ohne Erfolgserlebnis. Alleine in der packenden Schlussphase boten sich dem 33 Jahre alten Polen mehrere Chancen für den Siegtreffer.

Keeper Kolke mit Slapstick-Patzer: Rostock unterliegt in Darmstadt

DARMSTADT: Ein Riesen-Patzer von Torhüter Markus Kolke hat die klare Niederlage von Hansa Rostock beim SV Darmstadt 98 eingeleitet. Die starken Lilien gewannen im Samstagabend-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste von der Ostsee und setzten sich erstmal in der Spitzengruppe fest. In Erinnerung bleiben wird den 14.120 Zuschauern am Böllenfalltor vor allem das Tor zum 1:0 in der dritten Minute. Da hatte sich Kolke den Ball zum Abstoß hingelegt: Während die Augen des 31 Jahre alten Kapitäns nach links und rechts auf der Suche nach einer Anspielstation wanderten, sprintete Phillip Tietz heran und schob den Ball ins Tor.

Märtens holt Silber bei Schwimm-EM über 800 Meter Freistil

ROM: Lukas Märtens hat bei den Schwimm-Europameisterschaften die Silbermedaille über 800 Meter Freistil gewonnen. Der 20-Jährige musste sich am Samstag in Rom mit seiner Zeit von 7:42,65 Minuten nur dem italienischen Sieger Gregorio Paltrinieri geschlagen geben. Bronze ging an Lorenzo Galossi aus Italien. Der zweite deutsche Starter Sven Schwarz belegte den fünften Rang. Für Märtens war es die zweite Medaille bei einer großen internationalen Meisterschaft. Bei den Weltmeisterschaften in Budapest war der Magdeburger im Juni Zweiter über 400 Meter geworden.

Mieke Kröger gewinnt deutsches EM-Finale in Einerverfolgung

MÜNCHEN: Mieke Kröger hat bei den Bahnrad-Europameisterschaften in München ihren zweiten Titel gewonnen. Einen Tag nach Gold im Vierer siegte die 29-Jährige aus Bielefeld am Samstag auch in der Einerverfolgung über 3000 Meter. Im Finale bezwang sie in 3:22,469 Minuten um 1,097 Sekunden ihre Teamkollegin und Weltmeisterin Lisa Brennauer (Durach), die zum Abschluss ihrer Bahn-Karriere einen Erfolg verpasste.

Schwerer Sturz bei Bahnrad-EM - Italienerin Paternoster verletzt

MÜNCHEN: Bei den Bahnrad-Europameisterschaften in München ist es im Ausscheidungsfahren der Frauen zu einem schweren Massensturz gekommen. In der steilen Kurve nach der Zielgeraden kollidierten am Samstag mehrere Fahrerinnen und kamen zu Fall. Während die meisten Sportlerinnen nach einer kurzen Behandlung wieder aufstehen konnten, musste Weltmeisterin Letizia Paternoster aus Italien lange medizinisch versorgt werden. Die 23-Jährige wurde anschließend auf einer Trage aus der Halle gebracht. Über ihren Gesundheitszustand gab es zunächst keine Informationen.

Beach-Volleyball: Finals in Hamburg ohne deutsche Teams

HAMBURG: Die beiden deutschen Beach-Volleyball-Teams Nils Ehlers/Clemens Wickler und Karla Borger/Julia Sude haben die Endspiele beim Elite-16-Turnier der Beach Pro Tour in Hamburg verpasst. Das einzige deutsche Männer-Duo unterlag im Halbfinale am Sonntag den Niederländern Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen mit 16:21, 18:21. Es war die erste Niederlage für die beiden Hamburger im fünften Turnierspiel. Zuvor hatten sie in der Runde der letzten Acht Leon Luini und Ruben Penninga ebenfalls aus den Niederlanden in zwei Sätzen bezwungen.