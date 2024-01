Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Ex-Weltmeister Klein über Schmid: «Genialität ist unumstritten»

BERLIN: Die EM ist das letzte Großturnier des Schweizer Handballers Andy Schmid. Der 40-Jährige will zum Auftakt Deutschland ärgern. Ab Sommer hat er einen neuen Job.

Die Hoffnungen der Schweizer Handballer auf einen Überraschungssieg zum EM-Auftakt gegen Deutschland ruhen auf Oldie Andy Schmid. «Die Genialität eines Andy Schmid ist unumstritten. Er kann einfach alles mit dem Handball. Von gewaltigen Schlagwürfen über herausragende Anspiele zum Kreis bis zu seiner Gabe, in Bruchteilen von Sekunden die richtige Entscheidung treffen zu können - das ist einfach Weltklasse», sagte der deutsche Ex-Weltmeister Dominik Klein der Deutschen Presse-Agentur vor dem EM-Duell der beiden Nachbarländer am Mittwoch in Düsseldorf.

Für die DHB-Auswahl ist Schmid kein Unbekannter. Der 40 Jahre alte Rückraumspieler, der in seiner Karriere gleich fünfmal zum wertvollsten Spieler der Bundesliga gewählt wurde, stand von 2010 bis 2022 bei den Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag. Die EM ist das letzte Großturnier für Schmid.

Ab Sommer wird Schmid Trainer der Schweizer Handball-Nationalmannschaft. «Das Schöne ist ja, dass er seine Genialität nicht nur auf dem Feld eindrucksvoll präsentiert hat und seine Mitspieler davon profitieren konnten, sondern dass er sein Talent künftig auch als Trainer weitergeben wird. Seine Genialität bleibt also erhalten und ich wünsche ihm, dass er einen optimalen Übergang hinbekommt», sagte Klein. Mit dem THW Kiel spielte Klein in seiner Karriere mehrmals gegen Schmid.