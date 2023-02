Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Wo die Ski-WM im Fernsehen zu sehen ist

BERLIN: Drei Sender bieten bewegte Bilder von den Ski-Weltmeisterschaften. ARD und ZDF wechseln sich mit den Live-Übertragungen aus Courchevel und Méribel ab. Alle Rennen sind auch im Internet unter «sportstudio.de» und «sportschau.de» zu sehen. Zudem überträgt Eurosport.

Zum Start der alpinen Ski-WM zeigt das ZDF am Montag (10.45 Uhr) die Kombination der Frauen mit Super-G und Slalom. Das Zweite ist an sieben Wettkampftagen auf Sendung. Moderatorin ist Lena Kesting, Reporter sind Michael Pfeffer und Julius Hilfenhaus. Als Experte ist Marco Büchel im Einsatz. Letzte ZDF-Rennen sind am 15. Februar die Parallel-Slaloms.

Danach übernimmt die ARD. Für das Erste moderiert Markus Othmer. Neben den Kommentatoren Bernd Schmelzer und Tobias Barnerssoi ist Felix Neureuther als Experte am Mikrofon.

Eine Alternative zu den öffentlich-rechtlichen Sendern ist Eurosport, der Sender überträgt mehr als 40 Stunden live. Guido Heuber, Martina Lechner und Wolfgang Nadvornik kommentieren für den Spartensender. Zu den Experten gehören Fritz Dopfer, Viktoria Rebensburg und Tina Maze.