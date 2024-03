Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.03.24 | Überblick

Ausgleich und Siegtor: Draisaitl entscheidender Mann bei Oilers-Sieg

BOSTON: Ausgleich kurz vor Schluss, dann der Siegtreffer in der Verlängerung: Mit zwei wichtigen Toren hat Leon Draisaitl die Edmonton Oilers zu einem 2:1 bei den Boston Bruins geschossen.

Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL zum Sieg gegen die starken Boston Bruins geschossen. Der Eishockey-Nationalspieler aus Köln traf beim 2:1 nach Verlängerung am Dienstagabend erst kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit zum Ausgleich und erzielte dann auch noch das Siegtor für die Oilers. Connor McDavid und Evan Bouchard bereiteten die Treffer des 28-Jährigen jeweils vor. Der Sieg festigte den Playoff-Platz der Oilers. «Am Ende braucht es einen Schuss, einen Spielzug», sagte Draisaitl. «Wir haben viele großartige Spieler in unserem Team.» Für die Oilers war es der fünfte Sieg in Serie. Torwart Philipp Grubauer kam beim 4:3 der Seattle Kraken gegen die Winnipeg Jets nicht zum Einsatz.