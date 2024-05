Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.05.24 | Aktualisiert um: 13:20 | Überblick

NHL: Draisaitl startet mit Sieg in Conference Finals

DALLAS: Die Edmonton Oilers feiern in den NHL-Playoffs einen wichtigen Sieg bei den Dallas Stars. Einen Anteil daran hat auch Leon Draisaitl.

Die Edmonton Oilers und Leon Draisaitl haben einen erfolgreichen Auftakt in die Conference Finals der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gefeiert. Gegen die favorisierten Dallas Stars gewann das Team um den deutschen Superstar am Donnerstag (Ortszeit) in der zweiten Verlängerung auswärts mit 3:2.

Draisaitl brachte die Oilers zu Beginn des zweiten Drittels in Führung. Es war sein 25. Scorerpunkt (9 Tore, 16 Vorlagen) im 13. Playoff-Spiel in dieser Saison. Nach dem 2:0 durch Zach Hyman verspielten die Oilers - wie so oft in der laufenden Spielzeit - eine Führung und kassierten wenige Minuten vor Spielende das 2:2. Beide Treffer für die Stars erzielte Tyler Seguin. Doch Edmonton bewies Moral und konnte sich auf seinen weiteren Superstar verlassen. Connor McDavid traf 32 Sekunden nach dem Start der zweiten Overtime zur Entscheidung.

Weiter geht es in der Serie mit dem nächsten Heimspiel für die Dallas Stars am Samstag (Ortszeit). Für den Einzug in die NHL-Finals sind insgesamt vier Siege notwendig.

FCK-Fan Mark Forster hofft im Pokalfinale auf «kosmische Fügung»

BERLIN/KAISERSLAUTERN: Tour statt Tor: Mark Forster ist Edelfan des Pokalfinalisten 1. FC Kaiserslautern. Das Endspiel in Berlin verpasst er aber - was ihn ziemlich ärgert.

Der in Kaiserslautern geborene Sänger Mark Forster (41) drückt seinem Lieblingsverein im DFB-Pokalfinale die Daumen - einen Sieg des 1. FC Kaiserslautern erwartet er aber nicht. «Bayer Leverkusen hat zumindest in der Bundesliga alles rasiert, was man rasieren kann. Und ich glaube schon, die haben jetzt richtig Bock auf das Double», sagte Forster der Deutschen Presse-Agentur. «Es gibt eine minimale Resthoffnung in mir, dass eine kosmische Fügung dazu führen könnte, dass der FCK das irgendwie schafft. Aber eigentlich spricht wirklich alles dagegen.»

An diesem Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) trifft der Fußball-Zweitligist aus der Pfalz im Berliner Olympiastadion auf den deutschen Meister aus dem Rheinland. Dabei dürften schätzungsweise bis zu 50.000 Fans den 1. FCK vor Ort unterstützen - Forster gehört allerdings nicht dazu. Denn der Popmusiker, der für die ARD den EM-Song «Wenn du mich rufst» singt, feiert an dem Abend seinen Tour-Abschluss in Wien.

«Ich ärgere mich da sehr drüber, dass ich leider das DFB-Pokalfinale nicht bei meiner Tour-Planung berücksichtigt habe. Das heißt, ich werde große Teile des Spiels gar nicht mitkriegen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich in Wien jemand dafür interessiert, wer den deutschen Pokal gewinnt.» Auf der Bühne stehe aber ein kleiner Monitor, auf dem das Spiel laufen soll.

Benfica stellt sich hinter Roger Schmidt: «Viele Dinge abgelehnt»

LISSABON: Nach einer Saison ohne Titel mit Benfica Lissabon ist Roger Schmidt in die Kritik geraten. Sein Präsident verteidigt ihn nun mit klaren Worten - weil Schmidt sogar den Bayern abgesagt hat?

Präsident Rui Costa hat den bei manchen Fans von Benfica Lissabon stark in der Kritik stehenden Trainer Roger Schmidt massiv verteidigt. «Ich glaube, dass wir es mit einem Trainer zu tun haben, der seine Qualität mehr als unter Beweis stellt», sagte der Ex-Profi in einem Interview des vereinseigenen TV-Senders. «Dieses Jahr ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich will und werde niemals den Trainer zum Sündenbock machen, denn er war nicht der einzige Verantwortliche.» Der portugiesische Fußball-Rekordmeister hatte eine insgesamt enttäuschende Saison ohne großen Titel beendet.

Schmidt hat bei Benfica noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Der 57-Jährige selbst hatte trotz anhaltender Pfiffe einiger Fans nie einen Zweifel an seinem Verbleib gelassen und laut Medienberichten sogar eine Anfrage des FC Bayern München ausgeschlagen. «Er ist mit Herz und Seele bei diesem Club und er hat viele Dinge abgelehnt, um bei diesem Club zu bleiben», sagte Costa. «Er glaubt fest daran, dass er das wiederholen kann, was er vor einem Jahr geschafft hat.» In Schmidts erstem Jahr hatte Benfica mit teils begeisterndem Fußball die erste Meisterschaft seit 2019 geholt.

Prämien für Pokalfinalisten stehen erst nach Schlussabrechnung fest

BERLIN: Mit ihrer Teilnahme am DFB-Pokal-Finale können der 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen ihre Kassen um ein paar Millionen aufbessern. Die genauen Beträge stehen vor der Partie an diesem Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) im Berliner Olympiastadion allerdings noch nicht fest. Die Finalprämien gibt es erst nach der Spielabrechnung durch den Deutschen Fußball-Bund. Beide Vereine werden auch an den Zuschauereinnahmen beteiligt, heißt es vonseiten des DFB.

In der vergangenen Saison erhielt Pokalsieger RB Leipzig 4,32 Millionen Euro, Verlierer Eintracht Frankfurt 2,88 Millionen. Die Gelder für den Wettbewerb waren vor dieser Saison vom Verband leicht erhöht worden. Die 64 Teilnehmer der ersten Runde hatten 215.600 Euro aus den Vermarktungserlösen erhalten. Bis zum Halbfinale wurden insgesamt 69 Millionen Euro auf die teilnehmenden Vereine verteilt.

Effenberg sieht in Kompany als Bayern-Trainer kein Risiko

MÜNCHEN: Der junge Vincent Kompany ist als möglicher Trainer beim FC Bayern München im Gespräch. Für Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg ergibt das Sinn.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg sieht in einer möglichen Verpflichtung des weitgehend unerfahrenen Vincent Kompany als neuen Trainer des FC Bayern München kein Risiko. Für ihn würde dies einen Sinn ergeben, schrieb der ehemalige Bayern-Profi in einer Kolumne für das Nachrichtenportal «t-online». «Er ist erst 38 Jahre alt, unverbraucht, bringt sicher ein gutes Team mit, er hat jahrelang bei Manchester City gespielt, hat alles gesehen - und: Er spricht die Sprachen der Spieler, was ich für unerlässlich halte, besonders beim FC Bayern», begründete Effenberg.

Nach zahlreichen Absagen ist der Belgier Kompany zuletzt als möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel in den Fokus geraten. Der frühere HSV-Profi ist noch beim FC Burnley unter Vertrag, mit dem er aus der Premier League abgestiegen. Effenberg sieht dies nicht als Makel.

Es gebe ja auch keine Garantie, dass es mit einem vermeintlichen Erfolgstrainer gut laufen würde - das habe man beim FC Bayern in den letzten Jahren zur Genüge gesehen, meinte der 55-Jährige und zog einen Vergleich mit Bayer Leverkusens Meister-Trainer Xabi Alonso: «Auch der ursprüngliche Bayern-Wunschtrainer Alonso hatte mit der zweiten Mannschaft von Real Sociedad kein Glück, konnte den Abstieg nicht verhindern, ehe ihm Leverkusen die Chance gab - und er sie nutzte.»

Magath über Hoeneß: «Jeder von seinen Gnaden abhängig»

MÜNCHEN: Erstmals seit 2012 steht der FC Bayern ohne Titel da und hat noch keinen Trainer für die neue Saison. Laut Experte Felix Magath spielt dabei auch Uli Hoeneß eine Rolle.

Laut Ex-Meistertrainer Felix Magath hat die Krise beim FC Bayern auch mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu tun. «Uli Hoeneß hat den Verein, wie er jetzt dasteht, so geschaffen. Das war immer die Problematik bei seinem Tun, weil er alles kontrollieren wollte. Wenn er einen Trainer hatte, den er kontrollieren konnte, dann war die Welt in Ordnung. Wenn ein Trainer mit ihm nicht so konnte, gab es Schwierigkeiten. Das geht schon über Jahrzehnte. So hat er den Verein groß und sich unersetzlich gemacht», sagte Magath in der Sky-Sendung «Triple - der Schüttflix Fußballtalk».

Man könne Macht nicht teilen, so der frühere Vize-Weltmeister weiter: «Die hat er. Jeder ist von seinen Gnaden abhängig, der hier arbeitet.» Bei der Trainersuche vermisst Magath eine klare Linie: «Jetzt soll es Kompany werden. (...) Bis auf mich haben sie ja jeden angesprochen.»

Mit einem neuen Trainer seien die Probleme in München aber nicht gelöst. «Nächste Saison wird es schwieriger, weil es innerhalb der Mannschaft auch nicht stimmt. Die nächste Saison wird keine, wo der FC Bayern vorneweg marschiert», betonte Magath, der zwischen 2004 und 2007 den FC Bayern trainiert und zweimal das Double geholt hatte.

Klinsmann vor Heim-EM: Gute Chance, für Furore zu sorgen

BERLIN: 2006 hat das deutsche Team unter Jürgen Klinsmann bei der Heim-WM eine riesige Euphorie entfacht. Der damalige Bundestrainer sieht die Chance auch jetzt wieder gegeben.

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann traut der deutschen Mannschaft bei der Heim-EM ein ähnliches Sommermärchen wie 2006 und dieses Mal sogar den Titel zu. «Wenn sie Spaß haben und richtig hungrig sind, haben sie die Chance, das Turnier zu gewinnen. Ich glaube, es ist eine gute Chance, jetzt für Furore zu sorgen», sagte Klinsmann dem ZDF. Das DFB-Team hatte vor 18 Jahren bei der WM im eigenen Land das Halbfinale erreicht.

Es gehe für Bundestrainer Julian Nagelsmann nun darum, die Puzzlestücke zusammenzusetzen. «Wie passen wir menschlich zusammen? Wie können wir eine Energie kreieren, die voller Geber ist und wenig Nehmer hat?», so Klinsmann. «Das Fußballerische ist da. Das wissen wir auch, dass wir mit allen in der Welt mithalten können.»

Die erste Partie am 14. Juni gegen Schottland sei dabei ein Schlüsselerlebnis. «Wenn Deutschland ein gutes Auftaktspiel macht, kann es sich zu einem super Lauf entwickeln», sagte der Schwabe, der gewisse Parallelen zu 2006 sieht. Auch damals hatte es im Vorfeld viele Diskussionen um die Qualität der Mannschaft gegeben: «Das ist so ein bisschen deutsch: Noch kurz vor einem Turnier, ein paar Monate davor, nochmal alles rauf und runter zu diskutieren und infrage zu stellen. Damit tun wir uns manchmal keinen Gefallen.»