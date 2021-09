Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Olympiasiegerin Mihambo hat «eine etwas bessere Saison» erwartet

ZÜRICH: Trotz ihres Olympiasieges hadert Malaika Mihambo mit dem Erreichten in dieser Saison. «Ich habe eine etwas bessere Saison erwartet», sagte die 27 Jahre alte Weitspringerin nach ihrem enttäuschenden fünften Platz mit nur 6,65 Metern beim Diamond-League-Finale am Mittwoch in Zürich. «Es war ein sehr hartes Jahr, aber okay mit Tokio.» Bei den Sommerspielen hatte sie mit einem Sprung über 7,00 Metern im letzten Versuch die Goldmedaille geholt.

Bei vielen Meetings hingegen hatte Mihambo jedoch Probleme mit der Umstellung vom verkürzten Anlauf, den sie 2020 wegen Rückenbeschwerden gewählt hatte, wieder zurück auf den langen Anlauf. Beim Start in Zürich behinderten sie außerdem Probleme mit einer Fersenprellung am Sprungbein.

In Berlin beim Istaf wird Mihambo ihren letzten Wettkampf in dieser Saison bestreiten. «Danach geht es in die Ferien, um den Kopf frei zu bekommen, nicht an Sport zu denken, tief durchzuatmen», sagte die Athletin von der LG Kurpfalz. «Und im nächsten Jahr möchte ich es dann besser machen.» Höhepunkte in 2022 sind die European Championships in München im August, in der die EM der Leichtathleten eingebettet ist, und zuvor die WM im Juli in Eugene/USA. Bei beiden Großereignissen geht die Deutsche als Titelverteidigerin an den Start.

Ex-US-Präsident Trump kommentiert Boxkampf von Evander Holyfield

HOLLYWOOD: Am 20. Jahrestag der Terror-Anschläge vom 11. September kommentiert der ehemalige US-Präsident Donald Trump den Boxkampf zwischen Evander Holyfield und Vitor Belfort. Zusammen mit seinem Sohn Donald Trump Jr. werde der Republikaner am Samstag im Hard Rock Hotel in Hollywood im US-Bundesstaat Florida sein und von dort seine Meinung kundtun, berichteten US-Medien am Mittwoch unter Verweis auf Angaben des Veranstalters. Beim Pay-Per-View-Anbieter FITE.TV kostet die Option mit dem Trump-Doppelpack als Kommentatoren anstelle des regulären Kommentars 49,99 US-Dollar.

Trump war vor seiner Zeit als US-Präsident mehrfach Veranstalter von Box-Kämpfen in seinem Casino. «Ich liebe große Kämpfer und große Kämpfe. Ich freue mich darauf, beides an diesem Samstagabend zu sehen und meine Gedanken am Ring zu teilen. Sie sollten dieses besondere Ereignis nicht verpassen», ließ sich Trump zitieren.

Für den ehemaligen Schwergewichtsweltmeister Holyfield ist es der erste Auftritt im Ring seit 2011, geführt wird der Höhepunkt des Abends als Showkampf mit acht Runden über zwei Minuten. Der inzwischen 58-Jährige war kurzfristig eingesprungen als Ersatz für den mit dem Coronavirus infizierten Oscar de la Hoya. Wegen des hohen Alters und der langen Pause Holyfields hatte die Boxaufsicht in Kalifornien eine Genehmigung verweigert. Der Kampfabend findet deswegen nun in Florida statt. Der Brasilianer Belfort ist 44 Jahre alt.

Trainer Foda: «Jeder weiß, was wir für den ÖFB geleistet haben»

WIEN: Österreichs in der Kritik stehender Fußball-Nationaltrainer Franco Foda hat sich zu seiner Zukunft als Coach der ÖFB-Auswahl geäußert. «Wir wissen alle, wie der Fußball funktioniert, wir kennen zudem die extremen Stimmungsschwankungen in beide Richtungen», sagte er in einem Interview des «Kicker» (Donnerstag). «Aber intern weiß jeder, wie wir arbeiten im Trainerteam. Jeder weiß, was wir für den ÖFB geleistet haben, und deshalb schenkt man uns nach zwei Niederlagen weiter das Vertrauen.» Der frühere deutsche Nationalspieler war nach dem 2:5 in Israel sowie dem 0:1 am Dienstagabend gegen Schottland unter Druck geraten. In der Gruppe F rangiert Österreich mit zwei Siegen und einem Remis aus sechs Spielen nur auf dem vierten Platz.

Der scheidende Verbandspräsident Leo Windtner hatte Foda nach den Pleiten gestützt, ist selbst aber nur noch bis zum 17. Oktober im Amt. Wie sein Nachfolger - entweder Gerhard Milletich oder Roland Schmid - sich verhalten wird, ist offen. «Wenn wir die Playoff-Spiele erreichen - Platz 1 ist ja nicht mehr realistisch -, läuft mein Vertrag bis März, wenn wir dann die Qualifikation noch schaffen sollten, vielleicht sogar über die Nations League, bis zum Ende der WM in Katar. Alles andere kann ein Trainer nicht beeinflussen», sagte Foda.

Dritter Sieg unter Flick: DFB-Team mit 4:0-Sieg gegen Island

REYKJAVIK: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch ihr drittes Spiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick gewonnen und die Tabellenführung in der WM-Qualifikation gefestigt. Die DFB-Auswahl siegte am Mittwoch gegen Island in Reykjavik 4:0 (2:0) und liegt mit 15 Punkten weiter auf Platz eins der Gruppe J. Serge Gnabry (4.), Antonio Rüdiger (24.), Leroy Sané (57.) und Timo Werner (89.) erzielten im insgesamt 100. WM-Qualifikationsspiel einer deutschen Mannschaft die Tore gegen den EM-Viertelfinalisten von 2016.

Olympiasieger Zverev im Tennis-Halbfinale der US Open

NEW YORK: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat souverän das Halbfinale bei den US Open erreicht. Der 24 Jahre alte Hamburger bezwang Lloyd Harris mit 7:6 (8:6), 6:3, 6:4 und feierte seinen 16. Sieg in Serie. Nach gut zwei Stunden verwandelte der Favorit am Mittwoch den ersten Matchball gegen den ungesetzten Südafrikaner. Im Halbfinale trifft der Weltranglistenvierte nun auf den Topfavoriten Novak Djokovic aus Serbien oder Matteo Berrettini aus Italien. Zverev steht das vierte Mal in seiner Karriere unter den Top Vier bei einem Grand-Slam-Turnier und peilt seinen ersten Triumph an. Im Vorjahr scheiterte er in New York im Finale am Österreicher Dominic Thiem.

Italien baut Weltrekord aus - England verpasst Sieg in Polen

BERLIN: Fußball-Europameister Italien hat seinen Weltrekord weiter ausgebaut und liegt in Gruppe C klar auf WM-Kurs. Die Squadra Azzurra siegte am Mittwoch gegen Litauen mit 5:0 (4:0) und ist damit nun seit 37 Spielen ohne Niederlage. EM-Finalist England hat in Gruppe I in letzter Minute einen Riesenschritt in Richtung Katar verpasst. Ein Tor von Damian Szymanski nach Vorarbeit von Robert Lewandowski in der Nachspielzeit rettete Polen ein 1:1 (0:0) gegen die Three Lions. In Gruppe B hat Spanien Schützenhilfe von Griechenland erhalten. Der Europameister von 2004 fügte Schweden beim 2:1 (0:0) die erste Niederlage zu. Spanien kam zu einem 2:0 (1:0) im Kosovo.

Champions League der Frauen: Wolfsburg und Hoffenheim weiter

BERLIN: Der zweimalige Titelträger VfL Wolfsburg hat sich in die neu eingeführte Gruppenphase der Fußball-Champions-League der Frauen gezittert. Die deutschen Pokalsiegerinnen setzten sich am Mittwochabend in ihrem Zweitrunden-Rückspiel bei Girondins Bordeaux erst im Elfmeterschießen mit 3:0 durch. Nach der Verlängerung hatte es 2:3, nach der regulären Spielzeit 1:2 aus Sicht des VfL gestanden. Die erste Partie in Wolfsburg hatte der Bundesligist in der vergangenen Woche mit 3:2 gewonnen. Weniger zittern musste die TSG 1899 Hoffenheim. Nach dem deutlichen 3:0 im Hinspiel reichte er Mannschaft von Trainer Gabor Gallai im Playoff-Rückspiel gegen den schwedischen Rekordmeister FC Rosengard ein 3:3 (2:1).

Brasilianische Fußballer am Premier-League-Wochenende gesperrt

LONDON: Gleich mehrere brasilianische Fußballstars dürfen am kommenden Premier-League-Spieltag voraussichtlich nicht für ihre englischen Teams spielen, darunter Thiago Silva vom FC Chelsea, Torwart Alisson vom FC Liverpool und Gabriel Jesus von Manchester City. Grund ist eine Regel der FIFA, auf die sich der brasilianische Fußballverband beruft. Demnach können Spieler für einen fünftägigen Zeitraum gesperrt werden, wenn ihre Clubs sie nicht an Länderspielen mit ihrem Nationalteam teilnehmen lassen. Zunächst war offen, ob die Vereine gegen die Maßnahme vorgehen wollten.

Kiel und Flensburg siegen zum Start der Handball-Bundesliga

KIEL: Die beiden Topfavoriten THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt sind mit deutlichen Erfolgen in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Ein lange Zeit enges Spiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten gewannen die Kieler am Mittwochabend vor 9000 Zuschauern letztlich noch klar mit 33:24 (13:11). Anders als der Titelverteidiger löste Vizemeister Flensburg seine Aufgabe von Beginn an äußerst souverän und setzte sich locker mit 31:18 (14:9) bei GWD Minden durch. Bundesliga-Rückkehrer HSV Hamburg dagegen verlor trotz starker Leistung am Ende knapp mit 27:28 (16:15) gegen Frisch Auf Göppingen.

Enttäuschung für Olympiasiegerin Mihambo: Nur Fünfte in Zürich

ZÜRICH: Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist beim Diamond-League-Finale in Zürich nur Fünfte geworden. Die 27 Jahre alte Leichtathletin von der LG Kurpfalz erreichte am Mittwoch mit ihrem besten Sprung nur 6,65 Meter und den fünften Rang. Damit entging Mihambo nicht nur die Siegprämie von 30.000 Dollar, sondern auch der mit einem Disziplinerfolg verbundene Startplatz für die Weltmeisterschaften im Juli 2022 in Eugene/USA. Mit 6,96 Metern sprang die Olympia-Vierte Ivana Spanovic (Serbien) auf den ersten Platz.

IOC suspendiert Nordkorea wegen Verzicht auf Olympia-Teilnahme

LAUSANNE: Nordkoreas Olympisches Komitee wird bis Ende 2022 aus der olympischen Gemeinschaft ausgeschlossen. Weil Nordkorea als einziges Land keine Athleten zu den Sommerspielen nach Tokio schickte, habe es gegen die olympische Charta verstoßen, entschied die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees am Mittwoch. Mit der «einseitig getroffenen Entscheidung» habe Nordkorea «seine Verpflichtungen nicht erfüllt», sagte IOC-Präsident Thomas Bach. Im Zuge der Suspendierung werde Nordkoreas NOK keine Olympia-Zuschüsse und Fördermittel aus IOC-Töpfen mehr erhalten.

Räikkönen fällt auch in Monza aus - Kubica springt erneut ein

MONZA: Der frühere Weltmeister Kimi Räikkönen darf nach seiner Corona-Infektion auch nicht beim nächsten Formel-1-Rennen in Monza starten. Die Behörden hätten eine Freigabe für den 41 Jahre alten Finnen verweigert, teilte sein Team Alfa Romeo am Mittwoch vor dem Großen Preis von Italien mit. Räikkönen müsse sich weiter zu Hause selbst isolieren, hieß es. Der Champion von 2007, der in der Vorwoche vor dem Grand Prix im niederländischen Zandvoort positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wird erneut vom Polen Robert Kubica vertreten. «Ich kann es nicht erwarten, dem Team in Monza ein weiteres Mal zu helfen», sagte der 36-Jährige.