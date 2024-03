Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.03.24 | Überblick

Norwegens Ski-Ass Braathen kehrt für Brasilien in Weltcup zurück

SALZBURG: Skirennfahrer Lucas Braathen kehrt nach einem Jahr Pause in den Weltcup zurück und startet wegen eines Streits mit dem norwegischen Verband künftig für Brasilien. Das kündigte der 23-Jährige am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Salzburg an. «Ich bin mehr als stolz, das Land in Weltcups, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen zu vertreten», sagte der Slalom-Spezialist, dessen Mutter Brasilianerin ist. Braathen hatte kurz vor Beginn der aktuellen Saison im Herbst überraschend und emotional sein Karriereende verkündet. Als Grund gab er einen grundlegenden Streit mit Norwegens Skiverband um Vermarktungsrechte an. Er gewann in seiner noch jungen Laufbahn fünf Weltcuprennen und im vorigen Jahr die Slalom-Gesamtwertung.

Hoeneß soll im April in Sommermärchen-Prozess aussagen

FRANKFURT/MAIN: Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß soll im April im Sommermärchen-Prozess vernommen werden. Richterin Eva-Maria Distler kündigte am Donnerstag am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht in Frankfurt/Main an, dass Hoeneß für den 15. April als Zeuge geladen werde. Der 72 Jahre alte Hoeneß hatte im Sport1-Doppelpass 2020 und im Podcast «11Leben» 2021 Andeutungen gemacht, dass er mit Blick auf die Millionenzahlung rund um die WM 2006 mehr wisse. Konkret geht es um eine Zahlung von 6,7 Millionen Euro, die der Deutsche Fußball-Bund im April 2005 an die FIFA überwiesen hatte. Den Angeklagten Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, dass diese Summe in der Steuererklärung des Verbandes für das Jahr 2006 unberechtigt als Betriebsausgabe in die Gewinnermittlung eingeflossen sein soll.

Kroos mit Vorfreude auf Heim-EM als «Riesenerlebnis»

MADRID: Toni Kroos hat sich seine Entscheidung zur Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht leicht gemacht. «Es hat ein bisschen gedauert», sagte der 34-Jährige nach dem Viertelfinaleinzug mit Real Madrid gegen RB Leipzig in der Champions League beim Streamingdienst DAZN. Er habe alle Eventualitäten abgewogen. «Es gab Gründe, warum ich mich entschieden hatte, nicht mehr zu spielen. Aber dann gibt es natürlich Gründe, wenn einen der Bundestrainer anruft, wenn man auch sieht, wie die letzten Jahre gelaufen sind. Es ist und bleibt eine Heim-EM, ein Riesenerlebnis, das lässt keinen aktiven Fußballer einfach mal komplett kalt.»

Faeser verleiht höchste Auszeichnung an Spitzensportler

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat mehr als 70 Spitzenathletinnen und -athleten aus 15 Sportverbänden mit dem Silbernen Lorbeerblatt geehrt. Es ist Deutschlands höchste staatliche Auszeichnung für Erfolge im Sport. «Deutschland ist eine starke und vielfältige Sportnation», sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag bei der Ehrung in Berlin. Diese Topathleten und Topathletinnen seien «große Vorbilder» im Sport und darüber hinaus. Die geehrten Sportler, zu denen Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul, der zweimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler und Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko gehörten, würden für Fairplay, Respekt und Toleranz stehen.

Nadal erneut ausgebremst: Absage für Indian Wells

INDIAN WELLS: Rafael Nadal hat seine Teilnahme am Tennis-Turnier in Indian Wells kurzfristig abgesagt. «Ich habe hart gearbeitet und ihr alle wisst, dass ich am Wochenende einen Test hatte, aber ich finde mich nicht bereit dafür, auf dem höchsten Niveau zu spielen bei einer so wichtigen Veranstaltung», teilte der Spanier am Mittwoch, einen Tag vor seinem geplanten Erstrundenduell mit dem Kanadier Milos Raonic, per Statement der Veranstalter mit. «Es ist keine einfache Entscheidung, sie ist sogar schwer, aber ich kann weder mich noch Tausende Fans anlügen.» Für Nadal rückt Sumit Nagal aus Indien als Lucky Loser ins Hauptfeld.

Serbiens Verband hofft auf Bayerns Pavlovic für Nationalteam

MÜNCHEN: Der serbische Fußballverband wirbt um Aleksandar Pavlovic und will das Talent vom FC Bayern von möglichen Einsätzen für das deutsche Nationalteam abbringen. Es habe am vergangenen Wochenende ein Treffen zwischen dem sportlichen Direktor Stevan Stojanovic und den Eltern des 19 Jahre alten gebürtigen Münchners gegeben, teilte der Verband FSS mit. Dabei sei ihm jedoch gesagt worden, dass Pavlovic derzeit noch keine Entscheidung treffen wolle und dies nach der EM in Deutschland geschehen solle, berichtete Stojanovic. Der serbische Verband wollte Pavlovic bereits für die anstehenden Länderspiele im März und die anschließende EM in Deutschland für das A-Team nominieren. Pavlovic war im vergangenen November für die deutsche U20 aufgelaufen und ist noch für die A-Nationalmannschaften beider Länder spielberechtigt.

Wagner-Brüder und Theis gewinnen in NBA nach großem Rückstand

WASHINGTON: Drei deutsche Basketball-Weltmeister haben mit ihren Teams in der NBA nach großem Rückstand noch Siege geholt. Franz Wagner und Moritz Wagner holten 21 Punkte Rückstand auf und gewannen am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Washington Wizards noch 119:109. Franz Wagner kam auf 28, sein älterer Bruder Moritz auf 16 Punkte. Daniel Theis lag mit den Los Angeles Clippers gegen die Houston Rockets mit 20 Zählern hinten und holte mit dem Titelkandidaten dennoch einen 122:116-Sieg. Theis war dabei mit nur neun Minuten Einsatzzeit und sechs Zählern in einer Nebenrolle unterwegs, den größten Anteil am Comeback hatte Kawhi Leonard mit 28 Zählern.

Deutsche Eishockey-Profis verlieren ihre Spiele in der NHL

TORONTO: Das deutsche Eishockey-Trio JJ Peterka, Tim Stützle und Moritz Seider hat in der nordamerikanischen Liga NHL Niederlagen einstecken müssen. Stürmer Peterka verlor am Mittwoch (Ortszeit) mit den Buffalo Sabres 1:2 nach Verlängerung bei den Toronto Maple Leafs. Angreifer Stützle musste sich mit den Ottawa Senators bei den Anaheim Ducks trotz 1:0-Führung ebenfalls knapp mit 1:2 geschlagen geben. Eine 2:7-Pleite bezogen Moritz Seider und die Detroit Red Wings bei Colorado Avalanche.

Hanfmann in Indian Wells in zweiter Runde

INDIAN WELLS: Tennis-Profi Yannick Hanfmann hat beim Masters in Indian Wells die zweite Runde erreicht. Der 32-Jährige aus Weinheim gewann am Mittwoch (Ortszeit) 6:7 (7:9), 6:4, 6:1 gegen Pedro Cachin aus Argentinien. Als Nächstes trifft er bei dem mit 12,4 Millionen US-Dollar (ca. 11,4 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier auf den Niederländer Tallon Griekspoor. Ausgeschieden ist Dominik Koepfer durch ein 3:6, 6:1, 6:7 (3:7) gegen Alexander Schewtschenko aus Kasachstan.

Nach Kollaps in NBA: Basketballer Biyombo stabil

PORTLAND: Basketball-Profi Bismack Biyombo ist nach einem kurzen Kollaps während der NBA-Partie seiner Oklahoma City Thunder bei den Portland Trail Blazers wohlauf. Dies bestätigten die Thunder in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit). Beim 128:120-Erfolg der Thunder hatte der 31-Jährige, der in der Partie der regulären Saison auch zuvor nicht zum Einsatz gekommen war, in einer Auszeit das Bewusstsein verloren und war rückwärts umgefallen. «Ihm geht es gut. Er ist im Grunde nur ohnmächtig geworden», sagte Trainer Mark Daigneault.

Poker um Guirassy und Co.: VfB will sich «nicht treiben lassen»

STUTTGART: Der VfB Stuttgart kämpft weiter um einen Verbleib seines begehrten Torjägers Serhou Guirassy. Zugleich versucht der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga, im Poker um die Zukunft des Stürmers aber auch Gelassenheit zu demonstrieren. «Wir werden natürlich an unsere Grenzen gehen, um langfristig mit Serhou arbeiten zu können. Ganz prinzipiell kämpfen wir immer mit vollem Einsatz, wenn es darum geht, die Wettbewerbssituation für den VfB zu verbessern. Da bleibt nichts liegen», sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth der dpa. Guirassy, der in dieser Saison bereits 22 Pflichtspiel-Tore erzielt hat, besitzt in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2026. Dank einer Ausstiegsklausel könnte der Guineer den VfB aber schon diesen Sommer verlassen.