Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Nur 18er Kader für Olympia: DFB wehrt sich

HEERENVEEN: Der aktuelle Kader der DFB-Frauen wird in Paris deutlich kleiner sein wie jetzt in der Qualifikation. Wieder einmal sorgen die internationalen Vorgaben für Unverständnis.

Die deutschen Fußballerinnen müssen sich nach ihrer Olympia-Qualifikation auf einen knallharten Kampf um die Kaderplätze für Paris einstellen. Während bei der WM 2023 in Australien 23 Spielerinnen zugelassen waren, sind es bei den Sommerspielen (26. Juli bis 11. August) nur 18, darunter zwei Torhüterinnen. Der Deutsche Fußball-Bund wehrt sich dagegen beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC), wie der DFB der dpa bestätigte.

Gemeinsam mit anderen europäischen Nationen habe man ein entsprechendes Schreiben verfasst. Zuerst hatte bild.de darüber berichtet. Die Aussichten des DFB werden aber als gering eingeschätzt, da es auch in anderen Sportarten reduzierte Mannschaftsstärken bei Olympia gibt. Zwölf Nationen nehmen am olympischen Frauenfußball-Turnier teil. Neben Deutschland haben sich unter anderem die Weltmeisterinnen aus Spanien, die USA, Kanada, Brasilien und Kolumbien qualifiziert.

Für das Olympia-Aufgebot von Bundestrainer Horst Hrubesch empfehlen können sich die deutschen Spielerinnen bei der Qualifikation für die EM 2025, die zwischen Anfang April und Mitte Juli in drei Doppelspieltagen ausgetragen wird. Schon vor den Spielen 2016 in Rio de Janeiro, als die DFB-Frauen Gold gewannen, hatte sich die damalige Bundestrainerin Silvia Neid über den 18er Kader beklagt und vier Spielerinnen auf Abruf nominiert.

McDavid trifft in Verlängerung: Oilers gewinnen in NHL

EDMONTON: Die Edmonton Oilers haben ihren Playoff-Platz in der NHL gefestigt - weil einer der beiden Stars gegen die St. Louis Blues in der Verlängerung trifft und ein anderer einen Doppelpack schnürt.

Die Edmonton Oilers um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben in der Verlängerung 3:2 (1:2, 1:0, 0:0) gegen die St. Louis Blues gewonnen und ihren Playoff-Platz in der NHL gefestigt. Nach 0:2-Rückstand sorgten zwei Tore von Zach Hyman für den Ausgleich, in der Verlängerung am Mittwochabend (Ortszeit) sorgte Connor McDavid dann mit seinem 22. Saisontor für die Entscheidung. Draisaitl blieb bei drei Versuchen ohne eigenen Torerfolg.

Kai Ebel und die Modefrage beim Formel-1-Comeback

SAKHIR: Er will sich nicht selbst übertreffen. Gespannt sein dürfen die Fans aber schon auf das Outfit von RTL-Reporter Kai Ebel beim Formel-1-Auftakt in Bahrain.

Boxengassen-Reporter Kai Ebel will sich für seine Rückkehr mit RTL zur Formel 1 wieder «etwas Modisches einfallen lassen». Der 59-Jährige gehört zum Team des Privatsenders, das von insgesamt sieben Rennen in diesem Jahr vor Ort berichten wird. Nach einer einjährigen Pause hatte RTL von Sky Sublizenzen gekauft, bei dem Bezahlsender werden alle 24 Grand Prix übertragen.

Für Ebel wird der Große Preis von Bahrain, der wegen des bevorstehenden islamischen Fastenmonats Ramadan bereits am Samstag (16.00 Uhr MEZ) stattfinden wird, also auch ein Comeback. Der Rheinländer wurde auch durch seine auffallende Garderobe als Reporter in der Formel 1 bekannt und legendär.

«Ich versuche, ein bisschen stilvoll mit der Mode zu gehen», sagte Ebel im Fahrerlager in der Wüste von Sakhir der Deutschen Presse-Agentur. «Ich werde nicht um jeden Preis versuchen, mich selbst zu übertreffen so wie Lewis Hamilton», kündigte er an und meinte: «Es muss nicht immer bunt sein, es muss modisch sein.»