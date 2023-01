Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Teammanager Hüttel zur Frauen-Tournee: Keinen «Zwist vom Zaun brechen»

INNSBRUCK/BISCHOFSHOFEN: Der deutsche Teammanager Horst Hüttel sieht die jüngsten Aussagen der Präsidentin des Österreichischen Skiverbands zur Einführung einer Vierschanzentournee für Skispringerinnen positiv. «Das nehmen wir total positiv auf: Gemeinsam in Bischofshofen mit den Herren. Das ist genau das, was wir wollen», sagte Hüttel in Innsbruck. ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober hatte zuvor erneut eine Frauen-Tournee für 2024/25 in Aussicht gestellt und gesagt, man peile ein gemeinsames Finale von Springerinnen und Springern in Bischofshofen an.

«Unser Endziel ist es ja auch, dass die Damen mit den Herren gemeinsam von Ort zu Ort reisen», sagte Hüttel. In der kommenden Saison sollen die Frauen allerdings in Garmisch-Partenkirchen springen, wenn die Männer in Oberstdorf sind und umgekehrt.

Einer Vierschanzentournee bereits im nächsten Winter hatte Stadlober eine Absage erteilt. Dass Hüttel seinen Ärger über den weiteren Aufschub deutlich zum Ausdruck gebracht und die deutschen Pläne vorgestellt hatte, kam in Österreich nicht überall gut an - auch wenn der 54-Jährige den ÖSV nicht namentlich kritisierte.

«Wir wollen auch wirklich nicht einen Zwist vom Zaun brechen. Wir wollen eng zusammenarbeiten», sagte Hüttel nun. «Das ist eine deutsch-österreichische Tournee, und das wird es immer sein.»

Skifahrerin Aicher weckt große Alpin-Hoffnungen: «Besonderes Juwel»

ZAGREB: Skirennfahrerin Emma Aicher lässt den Deutschen Skiverband weiter von einer vielversprechenden Zukunft träumen. Die erst 19-Jährige feierte mit ihrem elften Platz im Nachtslalom von Zagreb ihr bislang bestes Weltcup-Ergebnis und sicherte sich zeitgleich das Ticket für die WM im Februar in Frankreich. «Die junge Frau hat schon außergewöhnliches Talent. Das wussten wir, dass wir hier ein ganz besonderes Juwel im Haus haben», sagte Alpin-Direktor Wolfgang Maier am Mittwoch in der ARD.

Aicher ist die Tochter eines Deutschen und einer Schwedin. Sie wuchs im schwedischen Sundsvall auf, seit der Saison 2020/2021 fährt sie für den Deutschen Skiverband.

Seit diesem Winter startet Aicher nicht nur in den Technikdisziplizinen Riesenslalom und Slalom, sondern auch in den Speed-Wettbewerben Abfahrt und Super-G. «Das ist die einzige, die in allen vier Disziplinen das Potenzial hat, Weltspitze zu werden», befand Maier, der genau darin die Schwierigkeit sieht. «Wenn man eine Sportlerin hat, die in vier Disziplinen fahren kann, ist die Aufgabe für die Trainer natürlich umso herausfordernder, keine der Disziplinen zu vernachlässigen und die Sportlerin gleichmäßig zu entwickeln.»

Erfolge auf großer Bühne feierte die zurückhaltendere Teenagerin bislang vor allem mit der Mannschaft. Bei der WM in Cortina d'Ampezzo gewann Aicher 2021 die Bronzemedaille, bei den Olympischen Spielen ein Jahr später war es Silber.

«Nicht angenehm»: Horngacher sieht schwerste Phase seiner Amtszeit

INNSBRUCK/BISCHOFSHOFEN: Deutschlands Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher befindet sich nach eigenen Worten in der schwierigsten Phase seiner Amtszeit. «Das ist schon eher das Bitterste, seit ich Trainer bin. Wir haben uns die letzten drei Jahre immer gut präsentiert bei der Tournee und über die Saison. Jetzt haben wir ein bisschen ein Tief», sagte der 53 Jahre alte Österreicher bei der Vierschanzentournee in Innsbruck, wo es am Mittwoch nach dem überraschenden Quali-Aus von Karl Geiger kein deutscher Athlet unter die besten zehn Springer geschafft hatte.

Horngacher hatte gut eine Woche vorher in Oberstdorf noch gesagt, er sei in Deutschland «noch nie mit so einer guten Mannschaft» zu dem Traditionsevent um den Jahreswechsel angetreten. Nun sind alle Aussichten auf eine gute Gesamtplatzierung dahin, auf den Gesamtsieg sind sie das schon seit dem Neujahrsspringen. «Uns fehlt der Spitzenplatz. Wenn wir jetzt zwei Leute vorne dabei hätten, würden wir alle «Hurra» schreien. Das ist leider momentan nicht so», sagte Horngacher. Deutschlands bislang letzter Tournee-Gesamtsieg ist schon 21 Jahre her. Damals triumphierte der heutige TV-Experte Sven Hannawald.

Samurai-Schwimmen im kalten Meer - Japaner halten Traditionen wach

TOKIO: Wie einst die Samurai haben sich Japanerinnen und Japaner zu Neujahr im kalten Meer in traditionellen Schwimmtechniken geübt. Zu den Klängen von Taiko-Trommeln stiegen etwa 30 Teilnehmer im Alter zwischen 10 und 75 Jahren in der Stadt Takamatsu ins 8 Grad kalte Meer und vollführten uralte Schwimmtechniken, wie sie einst ihre Krieger-Vorfahren im Mittelalter praktizierten, wie die japanische Tageszeitung «Yomiuri Shimbun» am Donnerstag berichtete.

Die Kunst des Samurai-Schwimmens wird in Japan noch heute in traditionellen Schwimmschulen gelehrt. Es gibt dabei verschiedene Techniken, zum Beispiel das Senkrechtschwimmen: Dabei steht der Körper fast senkrecht im Wasser und bewegt sich vor allem durch starke Beinarbeit fort. Auf diese Weise war es den Samurai-Kriegern möglich, Waffen wie Schwerter und Bogen in den Händen zu tragen. Manch Element der Schwimmtechniken finden sich im Synchronschwimmen.