Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.03.24 | Überblick

Grubauer stark bei NHL-Sieg der Seattle Kraken

CALGARY: Philipp Grubauer ist wieder der starke Rückkhalt der Seattle Kraken. Beim wichtigen Sieg gegen Calgary pariert der Bayer eine beeindruckende Anzahl der Schüsse auf sein Tor.

Nationaltorwart Philipp Grubauer hat in der NHL mit den Seattle Kraken gegen einen direkten Konkurrenten gewonnen und den Anschluss an die Playoff-Plätze gehalten. Gegen die Calgary Flames holte die Mannschaft des Rosenheimers am Montagabend ein 4:2. Grubauer parierte dabei starke 36 von 38 Schüssen auf sein Tor.

Im Kampf um die Playoff-Plätze hat Seattle nun ebenso viele Punkte wie Calgary, muss allerdings weiter aufholen, um sich noch für die wichtigste Saisonphase in der besten Eishockey-Liga der Welt zu qualifizieren. Die besser platzierten St. Louis Blues hatten zuvor bereits ein 2:1 nach Penalty-Schießen gegen die Philadelphia Flyers geholt.