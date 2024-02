Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.02.24 | Überblick

SAKHIR: Die Weltmeister der Formel 1 und die Anzahl ihrer Titel:

Michael Schumacher (Kerpen) 7 (1994,95,2000-04) Lewis Hamilton (England) 7 (2008,14,15,17-20) Juan Manuel Fangio (Argentinien) 5 (1951,54-57) Sebastian Vettel (Heppenheim) 4 (2010-13) Alain Prost (Frankreich) 4 (1985-86,89,93) Max Verstappen (Niederlande) 3 (2021,22,23) Ayrton Senna (Brasilien) 3 (1988,90,91) Nelson Piquet (Brasilien) 3 (1981,83,87) Niki Lauda (Österreich) 3 (1975,77,84) Jackie Stewart (Schottland) 3 (1969,71,73) Jack Brabham (Australien) 3 (1959-60,66) Fernando Alonso (Spanien) 2 (2005,06) Mika Häkkinen (Finnland) 2 (1998,99) Emerson Fittipaldi (Brasilien) 2 (1972,74) Alberto Ascari (Italien) 2 (1952,53) Graham Hill (England) 2 (1962,68) Jim Clark (Schottland) 2 (1963,65) Nico Rosberg (Wiesbaden) 1 (2016) Jenson Button (England) 1 (2009) Kimi Räikkönen (Finnland) 1 (2007) Jacques Villeneuve (Kanada) 1 (1997) Damon Hill (England) 1 (1996) Nigel Mansell (England) 1 (1992) Keke Rosberg (Finnland) 1 (1982) Alan Jones (Australien) 1 (1980) Jody Scheckter (Südafrika) 1 (1979) Mario Andretti (USA) 1 (1978) James Hunt (England) 1 (1976) Jochen Rindt (Österreich) 1 (1970) Dennis Hulme (Neuseeland) 1 (1967) John Surtees (England) 1 (1964) Phil Hill (USA) 1 (1961) Mike Hawthorn (England) 1 (1958) Giuseppe Farina (Italien) 1 (1950)

SAKHIR: Die Teams und Fahrer der Formel-1-Saison 2024:

Nr Fahrer Land Team 10 Pierre Gasly Frankreich Alpine 31 Esteban Ocon Frankreich Alpine 14 Fernando Alonso Spanien Aston Martin 18 Lance Stroll Kannada Aston Martin 16 Charles Leclerc Monaco Ferrari 55 Carlos Sainz Jr. Spanien Ferrari 20 Kevin Magnussen Dänemark Haas 27 Nico Hülkenberg Deutschland Haas 24 Zhou Guanyu China Kick Sauber 77 Valtteri Bottas Finnland Kick Sauber 4 Lando Norris Großbritannien McLaren 81 Oscar Piastri Australien McLaren 44 Lewis Hamilton Großbritannien Mercedes 63 George Russell Großbritannien Mercedes 3 Daniel Australien Visa RB Ricciardo 22 Yuki Tsunoda Japan Visa RB 1 Max Verstappen Niederlande Red Bull 11 Sergio Perez Mexiko Red Bull 2 Logan Sargeant USA Williams 23 Albon Alexander Thailand Williams

Draisaitl mit zwei Scorerpunkten: Oilers stoppen Niederlagenserie

EDMONTON: Ein Tor, eine Vorlage: Leon Draisaitl hat entscheidenden Anteil am Sieg der Edmonton Oilers. Das 4:2 gegen die Los Angeles Kings ist besonders wertvoll.

Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL mit einem Tor und einer Vorlage zu einem wichtigen Heimsieg geführt und die Niederlagenserie gestoppt. Beim 4:2 gegen den Divisions-Rivalen Los Angeles Kings traf der Eishockey-Nationalspieler am Montagabend (Ortszeit) zum zwischenzeitlichen 2:2 und bereitete zu Beginn des Schlussdrittels das vorentscheidende 3:2 von Evan Bouchard vor. Für die Oilers war es nach zuletzt drei Pleiten in Serie ein wichtiger Erfolg gegen den direkten Konkurrenten um einen Playoff-Platz in der National Hockey League. Nach dem Sieg haben die zuvor punktgleichen Kanadier nun wieder zwei Zähler Vorsprung auf die Kings.