Von: Redaktion DER FARANG | 26.02.20

Bericht: Internes Papier für Klinsmann mit scharfer Hertha-Kritik

BERLIN (dpa) - Nach dem Abschied von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC Berlin sorgt nach Informationen der «Sport Bild» ein für den damaligen Trainer verfasstes Protokoll für Wirbel. Darin steht unter anderem: «Der Klub hat keine Leistungskultur, nur Besitzstandsdenken und es fehlt jegliches Charisma in der Geschäftsleitung.» Zu den Beziehungen der Profis zu Geschäftsführer Michael Preetz zitiert das Magazin: «Es gibt eine Lügenkultur, die auch das Vertrauensverhältnis der Spieler mit Preetz zerstört hat.» Zudem werden «jahrelange katastrophale Versäumnisse von Michael Preetz in allen Bereichen, die mit Leistungssport zusammenhängen» kritisiert.

Preetz zu Vorwürfen in Klinsmann-Papier: «Ich halte das aus»

BERLIN (dpa) - Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz hat die Vorwürfe aus einem Protokoll für den früheren Berliner Cheftrainer Jürgen Klinsmann als «perfide und ungehörig» zurückgewiesen. Der Fußball-Bundesligist behalte sich rechtliche Schritte vor, sagte Preetz am Mittwoch in Berlin. Er könne nicht einordnen, ob es ein Putschversuch gewesen sei. «Dann hat es in jedem Fall nicht funktioniert», betonte der ehemalige Profi. ausgenommen.» Preetz, der in dem Papier besonders häufig stark kritisiert wurde, versicherte: «Ich halte das aus, ich bin stabil.»

Auch Shorttrack-WM in Südkorea wegen Coronavirus abgesagt

BERLIN (dpa) - Auch die für den 13. bis 15. März geplanten Shorttrack-Weltmeisterschaften in Seoul sind wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus abgesagt worden. Das teilte die Internationale Eislauf-Union ISU am Mittwoch mit. Ein Tag zuvor hatte der Tischtennis-Weltverband ITTF die für Ende März geplante Mannschafts- WM in Südkorea wegen des Sars-CoV-2-Virus verschoben. Eigentlich sollte das Turnier vom 22. bis 29. März in Busan stattfinden.

Formel-1-Kurs in Vietnam fertig - Unsicherheit wegen Coronavirus

HANOI (dpa) - Die neue Formel-1-Rennstrecke in Hanoi ist fertig. Dies teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Die Premiere der Motorsport-Serie auf dem 5,607 Kilometer langen Kurs in Vietnam ist am 5. April vorgesehen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus halten sich jedoch Zweifel, ob der dritte Grand Prix des Jahres stattfinden kann. Das ursprünglich für den 19. April angesetzte Rennen in China wurde bereits abgesagt. Die Organisatoren in Vietnam hatten jedoch vor Kurzem geäußert, dass sie weiter an der Austragung festhalten. Hanoi liegt nur rund 150 Kilometer von der Grenze zu China entfernt.

Bundesligaspiele durch neues Coronavirus derzeit nicht gefährdet

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Ausbreitung des neuen Coronavirus mit einigen Fällen auch in Deutschland hat zunächst keine Auswirkungen auf die Fußball-Bundesliga. «Nach derzeitigem Stand gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Begegnungen der Bundesliga und der 2. Bundesliga am Wochenende nicht wie geplant ausgetragen werden können», teilte die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch mit. Die DFL stehe bei dem Thema in Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium.

Bayer ohne Aranguiz nach Porto - Völler: «Alle Antennen ausgefahren»

KÖLN (dpa) - Bayer Leverkusen ist am Mittwochmorgen ohne den Mittelfeld-Strategen Charles Aranguiz zum Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League beim FC Porto aufgebrochen. Der Chilene, der schon beim 2:0 am Sonntag gegen den FC Augsburg fehlte, fällt weiter wegen einer Erkältung aus. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel geht Bayer die Aufgabe in Portugal mit Optimismus, aber auch Respekt an. «Wir haben alle Antennen ausgefahren. 2:1 ist immer ein gefährliches Ergebnis», sagte Sportchef Rudi Völler.

Manchester City legt Berufung gegen Europapokal-Bann ein

LAUSANNE (dpa) - Der englische Fußball-Meister Manchester City hat beim Internationalen Sportgerichtshof Cas Berufung gegen den von der UEFA verhängten Europapokal-Bann eingelegt. Ein entsprechendes Schreiben sei nun eingegangen, teilte der Gerichtshof in Lausanne am Mittwoch mit. Es sei noch nicht möglich anzugeben, wann eine Entscheidung in dem Verfahren getroffen werde, hieß es in der Mitteilung. Man City war Mitte Februar von der UEFA wegen «schwerwiegender Verstöße» gegen die Regeln des Financial Fairplay für die kommenden beiden Spielzeiten aus dem Europapokal ausgeschlossen worden.

BVB-Kapitän Reus: Noch kein Termin für Comeback

DORTMUND (dpa) - Der verletzte Fußball-Nationalspieler Marco Reus wird nicht so schnell sein Comeback für Borussia Dortmund geben können. «Wichtig ist erstmal, dass ich komplett gesund werde, dass ich keine Schmerzen mehr verspüre», sagte der Kapitän der Borussia bei der Aufzeichnung einer Gesprächsrunde im Vereins-TV, über die mehrere Tageszeitungen am Mittwoch berichten. Reus hatte sich seine Muskelverletzung in den Adduktoren am 4. Februar beim DFB-Pokal-Aus bei Werder Bremen (2:3) zugezogen.

Vettel mit Dreher bei Formel-1-Abschlusstests

BARCELONA (dpa) - Sebastian Vettel hat zum Auftakt der Formel-1-Abschlusstests für die erste längere Unterbrechung gesorgt. Der Heppenheimer geriet am Mittwoch mit seinem Ferrari ausgangs von Kurve acht ins Kiesbett und auf die Rasenfläche. Anschließend drehte er sich mit seinem SF1000. Die Einheit wurde vorübergehend unterbrochen. Vettel kehrte mit seinem Wagen an die Box zurück, Streckenposten entfernten den Kies vom Asphalt. Die Einheit wurde anschließend wieder freigegeben. Die Teams testen noch bis Freitag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Zverev-Brüder mit Sieg und Niederlage in Acapulco

ACAPULCO (dpa) - Tennis-Profi Alexander Zverev ist mit einem 7:6 (8:6), 6:1-Sieg über Jason Jung aus Taiwan in das ATP-Turnier von Acapulco gestartet. Die deutsche Nummer eins bereitet sich bei dem Turnier auf das zur Masters-1000-Serie gehörende Event in Indian Wells (USA) vor, das Mitte März beginnt. Weniger erfolgreich verlief die erste Runde in Acapulco für seinen Bruder Mischa Zverev, der sich dem an Nummer fünf gesetzten Amerikaner John Isner mit 3:6, 6:7 (4:7) beugen musste. Der ältere Zverev-Bruder ist in der Weltrangliste auf Platz 257 abgerutscht und kam nur dank einer Wildcard ins Hauptfeld.

Draisaitl trifft und verliert - Nun 99 Scorer-Punkte in der NHL

LOS ANGELES (dpa) - Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL trotz seiner 99. Torbeteiligung der Saison eine Niederlage kassiert. Mit den Edmonton Oilers unterlag Draisaitl am Dienstagabend (Ortszeit) mit 3:4 (0:2, 1:0, 2:1) nach Verlängerung bei den Anaheim Ducks. Der 24-jährige Angreifer erzielte im letzten Drittel mit seinem 37. Saisontreffer im Powerplay den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich.

NBA: Schröder und Theis gewinnen auswärts, Milwaukee das Topspiel

CHICAGO (dpa) - Die deutschen Nationalspieler Dennis Schröder und Daniel Theis bleiben mit ihren Teams in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA in der Erfolgsspur. Schröder erzielte am Dienstagabend (Ortszeit) beim knappen 124:122 (72:55) seiner Oklahoma City Thunder bei den Chicago Bulls von der Bank kommend 21 Punkte und verbuchte fünf Assists. Die Boston Celtics mit Theis in der Startformation gewannen bei den Portland Trail Blazers mit 118:106 (56:48). Der 27-jährige Center erzielte zehn Punkte und kam auf neun Rebounds, verfehlte ein sogenanntes Double Double knapp.

Coronavirus: Shorttrack-WM abgesagt - Kein Training im Amateurfußball

BERLIN (dpa) - Das neuartige Coronavirus beeinflusst weiterhin auch die Sportwelt. Die nächste WM wird abgesagt. Erste Fälle der Lungenkrankheit in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben nun auch Auswirkungen in Deutschland. Ein Überblick:

- Auch das für kommende Woche geplante internationale Badminton-Turnier in Mülheim an der Ruhr wurde abgesagt. Die Ausbreitung des neuartigen Virus stellt für die Stadt, die das Turnier untersagte, momentan offenbar ein unkalkulierbares Risiko für Besucher und Sportler dar.

- Den Amateurfußballern des FC Wegberg-Beeck im Kreis Heinsberg wurde wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus der Trainings- und Spielbetrieb am Mittwoch untersagt. Menschenansammlungen sollten vermieden werden, hieß es von dem Club. Ein aus dem Kreis in Nordrhein-Westfalen stammender Mann war zuvor an dem Virus erkrankt.

- Die chinesische U18-Basketball-Nationalmannschaft sagte wegen dem neuartigen Coronavirus ihre Teilnahme am Albert-Schweitzer-Turnier in Mannheim und Viernheim ab. Als Ersatz soll laut Deutschem Basketball Bund Slowenien bei der inoffiziellen U18-WM antreten.

- Das Ski-Weltcuprennen der Damen im italienischen La Thuile soll trotz der Corona-Fälle in Norditalien an diesem Wochenende wie geplant stattfinden. Vorsorglich sollen jedoch weniger Zuschauer als üblich beim Rennen zugelassen werden, teilte der Ski-Verband FIS mit.