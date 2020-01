Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.20

Deutsche Biathleten in Mixed-Staffel auf Rang drei - Frankreich siegt

POKLJUKA (dpa) - Die deutschen Biathleten sind beim Weltcup in Pokljuka in der Mixed-Staffel auch ohne Top-Besetzung auf das Podium gelaufen. Philipp Horn, Johannes Kühn, Janina Hettich und Vanessa Hinz leisteten sich am Samstag bei der WM-Generalprobe nur fünf Nachlader und kamen hinter Frankreich und Norwegen auf Rang drei. Einen Tag nach ihrem Sieg im Einzel erhielt Denise Herrmann mit Blick auf die WM ebenso eine Pause wie Olympiasieger Arnd Peiffer und Ex-Weltmeister Benedikt Doll. Zuvor hatten Franziska Preuß und Erik Lesser im Single-Mixed beim Sieg Frankreichs den elften Platz belegt.

Nur Norweger stärker: Deutsche Kombinierer Zweite in Oberstdorf

OBERSTDORF (dpa) - Die deutschen Nordischen Kombinierer haben beim Heim-Weltcup in Oberstdorf im Team-Wettkampf den zweiten Platz belegt. Fabian Rießle, Johannes Rydzek, Manuel Faißt und Vinzenz Geiger mussten sich am Samstag in Oberstdorf dank einer starken Laufleistung über 4 x 5 Kilometer nur Norwegen geschlagen geben.

Winterbergerinnen Laura Nolte und Erline Nolte Zweite im Bob-Weltcup

KÖNIGSSEE (dpa) - Bobpilotin Laura Nolte und Erline Nolte haben am Samstag beim Weltcup in Königssee ihren zweiten Saisonsieg knapp verpasst. Nach zwei Läufen hatte das Winterberger Duo 0,03 Sekunden Rückstand auf die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus Kanada. Auf Rang drei kam die WM-Zweite Stephanie Schneider mit Ann-Christin Strack. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mariama Jamanka landete mit Anschieberin Kira Lipperheide auf Platz sechs.

Weitere EM-Medaille für Shorttrackerin Anna Seidel

DEBRECEN (dpa) - Die Dresdner Shorttrackerin Anna Seidel hat bei der EM im ungarischen Debrecen Bronze über 1500 Meter gewonnen. Im spannenden Finale musste sich die 21-Jährige am Samstag in 2:36,319 Minuten nur Titelverteidigerin Suzanne Schulting aus den Niederlanden (2:35,915) und der Italienerin Arianna Fontana (2:36,134) geschlagen geben. Für Seidel war es die dritte EM-Medaille ihrer Karriere.

Deutsche Doppelsitzer verpassen Sieg - Aber zwei Podestplätze

SIGULDA (dpa) - Nach dem verpatzten Auftritt am vergangenen Wochenende bei der EM in Lillehammer haben die deutschen Rodel-Doppelsitzer ihren Rhythmus wieder gefunden. Zwar reichte es am Samstag beim Weltcup in Sigulda nicht zum Sieg hinter den Lokalmatadoren Andris und Juris Sics. Doch die drei deutschen Doppel Tobias Wendl/Tobias Arlt, Toni Eggert/Sascha Benecken und Robin Geueke/David Gamm kamen auf die Plätze zwei, drei und vier.

Drei Podestplätze für deutsche Snowboarder beim Parallel-Slalom

PIANCAVALLO (dpa) - Snowboard-Weltmeisterin Selina Jörg hat beim Weltcup in Piancavallo ihren ersten Sieg in diesem Winter um 0,12 Sekunden verpasst. Nach dem Erfolg im Halbfinale gegen ihre zuletzt so überragende Teamkollegin Ramona Hofmeister verlor sie im Finale des Parallel-Slaloms gegen Weltmeisterin Julie Zogg aus der Schweiz. Hofmeister wurde Dritte und sorgte gemeinsam mit Jörg und Stefan Baumeister für einen super Tag aus deutscher Sicht. Baumeister verlor nur sein Halbfinale und beendete den Wettkampf auf Rang drei.

Althaus erreicht bestes Saisonresultat für deutsche Skispringerinnen

RASNOV (dpa) - Katharina Althaus hat den ersten Saisonsieg für die deutschen Skispringerinnen knapp verpasst. Die Österreicherin Chiara Hölzl verdrängt die nach dem ersten Durchgang führende Oberstdorferin am Samstag im rumänischen Rasnov noch auf den zweiten Rang. Für das von Verletzungen gebeutelte Team von Bundestrainer Andreas Bauer war es das beste Resultat in diesem Winter. Die nach dem ersten Durchgang auf Platz zwei geführte Juliane Seyfarth fiel auf Rang sieben zurück.

Duisburg und Ingolstadt mit Remis im Topspiel der 3. Fußball-Liga

DUISBURG (dpa) - Spitzenreiter MSV Duisburg ist im Topspiel der 3. Fußball-Liga nicht über ein 1:1 gegen den FC Ingolstadt hinausgekommen. Der MSV bleibt nach 21 Spieltagen mit 40 Punkten Tabellenführer, Ingolstadt mit 38 Zählern Zweiter. Im Kampf um Relegationsrang drei gelangen dem SV Waldhof Mannheim und der SpVgg Unterhaching wichtige Auswärtssiege. Die Mannheimer bezwangen den SV Meppen mit 1:0, Haching besiegte die Würzburger Kickers 2:1. Claus-Dieter Wollitz verlor bei seinem Debüt als Trainer des 1. FC Magdeburg 1:2 (1:0) gegen den FSV Zwickau, im Kellerduell konnte Preußen Münster einen 2:1-Sieg beim FC Carl Zeiss Jena einfahren.

Tennis in Melbourne: Nadal im Achtelfinale gegen Kyrgios

MELBOURNE (dpa) - Der Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal trifft im Achtelfinale der Australian Open auf Lokalmatador Nick Kyrgios. Der Spanier Nadal gewann seine Drittrunden-Partie am Samstag in Melbourne gegen seinen Davis-Cup-Kollegen Pablo Carreno Busta mit 6:1, 6:2, 6:4. Kyrgios bezwang danach in einem spannenden Fünf-Satz-Match in 4:26 Stunden den Russen Karen Chatschanow mit 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8).

Hockey-Herren feiern klaren 5:1-Sieg in Pro League über Spanien

VALENCIA (dpa) - Deutschlands Hockey-Herren sind in der Pro League auf Erfolgskurs geblieben. Einen Tag nach dem erst im Penaltyschießen erzielten 4:3-Sieg über Spanien gewann das Team des neuen Bundestrainers Kais al Saadi am Samstag in Valencia das zweite Duell mit den Gastgebern klar 5:1. Mit fünf Punkten liegt Deutschland in der Pro-League-Tabelle vorerst vorn.

Eintracht verlängert Vertrag mit Stürmer Gonçalo Paciência bis 2023

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Stürmer Gonçalo Paciência vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Das teilte der hessische Fußball-Bundesligist am Samstag mit. Der 25 Jahre alte Portugiese war im Sommer 2018 vom FC Porto nach Frankfurt gekommen.

Handball-EM der Frauen 2024 in Ungarn, Österreich und der Schweiz

STOCKHOLM (dpa) - Die Handball-Europameisterschaft der Frauen 2024 findet in Ungarn, Österreich und der Schweiz statt. Dies gab die Europäische Handball-Föderation am Samstag in Stockholm bekannt. An der Endrunde in knapp fünf Jahren werden vom 28. November bis 15. Dezember 2024 erstmals 24 Mannschaften teilnehmen.

Zverev ohne Satzverlust im Achtelfinale der Australian Open

MELBOURNE (dpa) - Alexander Zverev steht wie Angelique Kerber im Achtelfinale der Australian Open. Der 22-jährige Hamburger kam am Samstag in Melbourne dank eines 6:2, 6:2, 6:4 gegen den Spanier Fernando Verdasco weiter. Gegen den Russen Andrej Rubljow hat der Weltranglisten-Siebte am Montag die Chance auf das Erreichen des Viertelfinals. Die 32-jährige Kielerin Kerber spielt dann gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa.

Neuzugang Baumann holt Top-Resultat für deutsches Team auf der Streif

KITZBÜHEL (dpa) - Romed Baumann hat auf der Streif in Kitzbühel mit Rang sieben für das Top-Resultat im deutschen Team gesorgt. Bei der 80. Auflage der Hahnenkamm-Rennen hatte der ehemals für sein Geburtsland Österreich fahrende Baumann 0,83 Sekunden Rückstand auf Sieger Matthias Mayer aus Österreich. Nach Platz zwei im Super-G holte Mayer den ersten Heimsieg im wichtigsten Weltcup-Rennen der Welt seit dem Erfolg von Hannes Reichelt vor sechs Jahren. Thomas Dreßen, der 2018 sensationell seinen ersten Weltcup-Sieg auf der Streif geholt hatte, war zwischenzeitlich lediglich 25. Josef Ferstl, vor einem Jahr Super-G-Sieger in Kitzbühel, kam auf Rang 24.

Vierter Weltcupsieg für Julia Taubitz - Platz eins in Sigulda

SIGULDA (dpa) - Mit ihrem vierten Weltcupsieg in dieser Saison hat die deutsche Rennrodlerin Julia Taubitz drei Wochen vor der Weltmeisterschaft in Sotschi ihre gute Form unterstrichen. Die 23-Jährige gewann mit Tagesbestzeit im zweiten Lauf, nachdem sie am Samstag im ersten Durchgang noch auf Rang sieben gelegen hatte. Zweite wurde die Weltcupgesamtführende Tatjana Iwanowa (Russland) vor der Lettin Eliza Cauce.

Weidle bei italienischem Dreifach-Erfolg in Bansko gute Sechste

BANSKO (dpa) - Skirennfahrerin Kira Weidle hat beim italienischen Dreifach-Erfolg in der Abfahrt von Bansko einen guten sechsten Platz belegt. Besser war sie in diesem Winter nie. Für Teamkollegin Viktoria Rebensburg gab es einen Tag nach dem enttäuschenden 22. Platz als 16. erneut kein Top-Ten-Resultat in Bulgarien. Erste wurde Elena Curtoni vor Marta Bassino und Federica Brignone.

Deutsche Handballer gegen Portugal ohne Gensheimer und Pekeler

STOCKHOLM (dpa) - Die deutschen Handballer müssen zum EM-Abschluss gegen Portugal auf Kapitän Uwe Gensheimer und Abwehrstratege Hendrik Pekeler verzichten. Linksaußen Gensheimer wird im Spiel um Platz fünf an diesem Samstag (16.00 Uhr/ARD One) in Stockholm wegen einer Viruserkrankung ebenso nicht zum Einsatz kommen wie Kreisläufer Pekeler, der seit geraumer Zeit an Achillessehnenproblemen leidet. Sein Kieler Abwehrkollege Patrick Wiencek hatte aufgrund einer Knieverletzung schon zuvor passen müssen.

RB Leipzig bestätigt Verpflichtung von Dani Olmo

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Spanier Dani Olmo verpflichtet. Der Tabellenführer bestätigte am Samstag den Transfer des 21-jährigen Spaniers von Dinamo Zagreb. Leipzig zahlt dem Vernehmen nach eine Ablöse von etwa 20 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen auf über 30 Millionen steigen kann. Der Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2024.

«Bild»: HSV-Chef Hoffmann erpresst - Polizei: «Täter ermittelt»

HAMBURG (dpa) - Der HSV-Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann ist nach einem «Bild»-Bericht Opfer eines Diebstahls und Ziel eines Erpressungsversuchs geworden. Dem Chef des Fußball-Zweitligisten wurde in der vergangenen Woche im ICE eine Tasche entwendet, in dem unter anderem sein Laptop war. Der mutmaßliche Täter wurde identifiziert und festgenommen. Wenige Tage später wurde Hoffmann per Mail angeboten, seinen Laptop zurückzukaufen. Der 57-Jährige ging zum Schein darauf ein, schaltete aber die Polizei ein. Die nahm den zweiten mutmaßlichen Täter festnahm.

«Bild»: Benfica will Nationalspieler Koch aus Freiburg holen

FREIBURG (dpa) - Benfica Lissabon will Abwehrspieler Robin Koch vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg noch in der bis zum Monatsende laufenden Transferperiode verpflichten. Das berichtet die «Bild» (Samstag). Laut dem Bericht sind die Clubchefs im Breisgau schon darüber informiert, dass der 23-Jährige seinen 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte. Zuletzt hatte Benfica bereits Julian Weigl von Borussia Dortmund verpflichtet.

Arminia Bielefeld verlängert mit Torhüter Ortega Moreno

BIELEFELD (dpa) - Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat vor dem Beginn der zweiten Meisterschaftsserie am kommenden Dienstag den Vertrag mit Torhüter Stefan Ortega Moreno verlängert. Der 27-Jährige und die Ostwestfalen einigten sich auf eine Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2022. Dies teilte der Club am Samstag mit.

Langläuferin Hennig wird Zehnte in Oberstdorf - Johaug siegt erneut

OBERSTDORF (dpa) - Die Norwegerin Therese Johaug hat ihre Ausnahmestellung auch beim Langlauf-Weltcup in Oberstdorf unter Beweis gestellt. Die 31-Jährige setzte sich beim Skiathlon am Samstag über 15 Kilometer durch. Die derzeit stärkste deutsche Langläuferin Katharina Hennig präsentierte sich am Austragungsort der nächsten WM im kommenden Jahr als Zehnte ebenfalls in guter Form. Bei den Männern überzeugten Jonas Dobler als Elfter, Andreas Katz als Zwölfter und Florian Notz auf Rang 14. Den Sieg über 30 Kilometer sicherte sich der Russe Alexander Bolschunow.

Brisante Plakate von St. Pauli-Fans: DFB stellt Ermittlungen ein

HAMBURG (dpa) - Das DFB-Sportgericht hat das Ermittlungsverfahren gegen den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli wegen einer pro-kurdischen Aktion von Fans des Vereins im Millerntor-Stadion eingestellt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Das Sportgericht betonte aber zugleich, dass im Fußball politische Botschaften im Stadion weltweit untersagt sind.

Spielmanipulation: Hohe Strafe für Ex-Tennisprofi Souza

LONDON (dpa) - Der frühere brasilianische Tennisprofi Joao Souza ist wegen Spielmanipulation zu einer lebenslangen Sperre und einer Geldstrafe in Höhe von 200 000 Dollar verurteilt worden. Wie die unabhängige Tennis-Untersuchungsbehörde (TIU) am Samstag mitteilte, werden dem einstigen Weltranglisten-69. zahlreiche Verstöße gegen das Anti-Korruptionsprogramm zur Last gelegt.

Podolski steigt in Antalya ins Training ein: «Dann gehe ich ab»

KÖLN (dpa) - Lukas Podolski nimmt am Sonntag das Training bei seinem neuen Club Antalyaspor in der Türkei auf. «Wenn ich wieder richtig im Saft stehe, dann habe ich immer noch die Dynamik und Power von früher. Dann gehe ich ab», sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 in einem Interview des «Kölner Stadt-Anzeigers» und des «Express». Am nächsten Samstag will der 34-Jährige gegen Konyaspor sein Debüt für Antalya geben, das in der Süperlig auf einem Abstiegsrang steht.

NBA: Siege für Schröder und Theis

OKLAHOMA CITY (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA den vierten Sieg in Serie gefeiert. Der 26-Jährige erzielte beim 140:111 gegen seinen Ex-Club Atlanta Hawks 21 Punkte und verteilte zudem acht Assists. Auch Daniel Theis feierte mit den Boston Celtics einen Auswärtssieg. Der 27 Jahre alte Nationalspieler kam beim 109:98 (53:57) gegen Orlando Magic auf 16 Zähler und sechs Rebounds.