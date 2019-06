Von: Redaktion DER FARANG | 13.06.19

Streit um Polizeikosten: Fußballvereine sollen mehr gegen Chaoten tun

KIEL (dpa) - Die Vereine der Fußball-Bundesliga sollen künftig mehr tun, um bei ihren Spielen Krawalle zu verhindern.



Eine Beteiligung der Clubs an den Kosten lehnt eine Mehrheit der Innenminister von Bund und Ländern aber ab. «Die Menschen zahlen ihre Steuern, und da haben Sie ja auch den Anspruch darauf, dass der Staat eine der wichtigsten Aufgaben erfüllt, nämlich ihre Sicherheit zu gewährleisten», sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag bei der Innenministerkonferenz in Kiel. Aufgabe der Vereine sei es, Pyrotechnik und bekannte Gewalttäter aus den Stadien zu verbannen. Darüber werde es im Herbst ein Gespräch mit dem DFB und der Deutschen Fußball Liga geben.

Real Madrid bricht mit Mendy-Transfer eigenen Ausgaben-Rekord

MADRID (dpa) - Nach fünf Jahren ohne spektakuläre Verpflichtungen greift Real Madrid zur Verstärkung des Teams so tief in die Club-Kasse wie nie zuvor.



Der spanische Fußball-Rekordmeister habe mit der Verpflichtung des Franzosen Ferland Mendy den eigenen Ausgabenrekord aus dem Jahr 2009 gebrochen, berichteten am Donnerstag die Madrider Sportzeitung «Marca» und andere Medien. Die Königlichen hätten bereits 303 Millionen Euro ausgegeben, 49 Millionen Euro mehr als im bisherigen Rekordjahr 2009.

«Bild»: Bayer Leverkusen an Norweger Martin Ödegaard interessiert

LEVERKUSEN (dpa) - Bundesligist Bayer Leverkusen hat nach Angaben der «Bild»-Zeitung vom Donnerstag den norwegischen Fußballprofi Martin Ödegaard auf der Liste möglicher Zugänge.



«Er ist für uns ein interessanter Spieler», sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes der Zeitung. Der 20 Jahre alte Nationalspieler Ödegaard war zuletzt von Real Madrid an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim verliehen. Der Mittelfeldmann könnte in der Mannschaft von Bayer- Trainer Peter Bosz den zu Borussia Dortmund wechselnden Julian Brandt ersetzen.

Werder Bremen verkauft Stadionnamen: 30 Millionen Euro für zehn Jahre

BREMEN (dpa) - Werder Bremen hat seinen Stadionnamen an ein Immobilien-Unternehmen verkauft.



Der viermalige deutsche Meister wird in der kommenden Saison im «wohninvest Weserstadion» auflaufen, teilte der Club am Donnerstag mit. Die Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2029 und bringt der Bremer Weserstadion GmbH rund 30 Millionen Euro ein. An der Gesellschaft sind Verein und Stadt zu 50 Prozent beteiligt.

U21-Nationalspieler Löwen wechselt zu Hertha BSC

BERLIN (dpa) - U21-Nationalspieler Eduard Löwen wechselt von Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg zu Hertha BSC.



Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag bei den Berlinern, wie der Fußballclub auf seiner Internetseite mitteilte. Zuvor hatte Löwen nach der Ankunft in der Hauptstadt am Donnerstagmorgen bereits erfolgreich den Medizincheck absolviert. Die Ablösesumme soll laut Fachmagazin «Kicker» rund sieben Millionen Euro betragen. Der «Bild» zufolge soll Löwen einen Vertrag bis 2024 bekommen. Der Club machte dazu zunächst keine Angaben.

Jung reitet am ersten Tag der Meisterschaft in Führung

LUHMÜHLEN (dpa) - Michael Jung liegt nach dem ersten Tag der deutschen Vielseitigkeits-Meisterschaft auf Platz eins.



Mit Creevagh Cooley zeigte der 36 Jahre alte Reiter am Donnerstag die beste Dressur und führt mit 25,60 Strafpunkten vor Felix Etzel aus Warendorf mit Bandit (27,60). Mit Highlighter ist Jung, der insgesamt drei Pferde bei der Meisterschaft am Start hat, auch noch Dritter im Klassement. Am Freitag reitet die zweite Hälfte des Starterfeldes in der Dressur. Nach dem Geländeritt am Samstag fällt die Titel-Entscheidung am Sonntag im Springen.

Dämpfer für Deutschen Leichtathletik-Verband vor dem EuGH

LUXEMBURG (dpa) - Der Deutsche Leichtathletik-Verband darf EU-Bürger nicht ohne weiteres von den deutschen Meisterschaften der Senioren ausschließen.



Dies entschied der Europäische Gerichtshof am Donnerstag auf die Klage eines seit Jahren in Deutschland lebenden Italieners und seines Berliner Sportvereins Topfit. Der Mann hatte seit 2012 in der Kategorie Senioren an den deutschen Meisterschaften im Amateursport teilgenommen. Im März 2017 wurde er jedoch von der Teilnahme mit Wertung ausgeschlossen, weil der DLV seine Regeln geändert hatte und das Startrecht für EU-Bürger entfiel.

Frankfurts Fußball-Frauen holen brasilianische Nationalspielerin

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Fußball-Frauen des 1. FFC Frankfurt haben sich für die kommende Bundesligasaison prominent verstärkt.



Die Hessinnen verpflichteten am Donnerstag die brasilianische Nationalspielerin Letícia Santos de Oliveira vom Ligarivalen SC Sand. Die 24 Jahre alte Abwehrspielerin, die derzeit bei der WM ist, erhält zunächst einen Einjahresvertrag bis zum Sommer 2020 und soll beim FFC den Abgang von Abwehrchefin Marith Müller-Prießen kompensieren.

Teamchef: Tour-Star Froome raste mit 54 km/h in Mauer

ROANNE (dpa) - Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome befindet sich nach seinem schweren Sturz mit mehreren Knochenbrüchen auf der Intensivstation.



«Er ist in keiner guter Verfassung. Es gibt Stürze und schlimme Stürze, und das war ein schlimmer Sturz», sagte Ineos-Teamchef Dave Brailsford BBC Sport. Der 34 Jahre alte Rad-Star aus Großbritannien war am Mittwoch bei der Streckenbesichtigung für das Zeitfahren bei der Critérium du Dauphiné in Roanne in eine Mauer gerast. «Wir haben uns seine Daten angesehen, es waren 54 km/h», sagte Brailsford. Froome brach sich bei dem Unfall den rechten Oberschenkel, die Hüfte, den Ellbogen und und einige Rippen.

NHL-Finale: St. Louis gewinnt erstmals den Stanley Cup

BOSTON (dpa) - Die St. Louis Blues aus der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL haben zum ersten Mal den Stanley Cup gewonnen.



Im entscheidenden siebten Spiel besiegte das Team aus Missouri am Mittwoch (Ortszeit) die Boston Bruins klar 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). Ryan O'Reilly (17.) und Alex Pietrangelo (20.) legten mit ihren Treffen im ersten Spielabschnitt den Grundstein für den späteren Erfolg. Für die endgültige Entscheidung sorgten Braydon Schenn (52.) und Zach Sanford (56.). Die Auszeichnung als wertvollster Spieler (MVP) der Finalserie erhielt der 28-jährige O'Reilly. Durch den Erfolg konnten die Blues das Finale im Modus Best-of-Seven mit 4:3 für sich entscheiden.