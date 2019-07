Von: Björn Jahner | 08.07.19

PATTAYA: So langsam aber sicher ist die Regenzeit angebrochen und die Arbeiter und Ingenieure der Stadtverwaltung haben alle Hände voll zu tun, die Drainagesysteme der Stadt funktionstüchtig zu halten.

Da die regelmäßig nach jedem längeren Wolkenbruch völlig überschwemmten Straßen nicht nur die Nerven der Verkehrsteilnehmer strapazieren, sondern sich auch negativ auf das Image der Stadt auswirken, ließ Pattayas Bürgermeister Sontaya Khunpluem die Arbeiter des Tiefbauamts in den vergangenen Wochen regelmäßiger als zuvor ausrücken, mit dem Fokus auf die Problemgebiete. Darunter der Bereich vor der Esso-Tankstelle an der Sukhumvit Road in Nord-Pattaya, der Abschnitt zwischen der Soi 13/1 und 13/2 auf der Beach Road sowie Teilbereiche der Pratumnak Road, Sukhumvit Road Soi 85, Soi Buakhao und Naklua Road. Zu den häufigsten Instandsetzungsarbeiten zählten das Befreien verstopfter Kanalisationen und Pumpsysteme von Müll und Schlamm sowie der Austausch beschädigter Drainageabdeckungen. Die Bevölkerung ruft Sontaya zur Mithilfe auf. Sie wird gebeten, Probleme oder Beschädigungen im Drainagesystem dem Pattaya Contact Center unter der Kurzwahl 1337 mitzuteilen. Die Hotline ist rund um die Uhr besetzt.