Von: Björn Jahner | 24.06.22

Die Luftaufnahme der thailändischen Zeitung Daily News verdeutlicht das Ausmaß der kommerziellen Besetzung öffentlichen Raumes am Na-Jomtien Beach. Foto: Daily News

PATTAYA: Fünf Behörden, – die Gemeinde Na Jomtien, der Marinestützpunkt Sattahip, der Bezirk Sattahip, die Polizeistation Na-Jomtien und das Hafenamt von Pattaya, – haben den Strand von Na-Jomtien mit Wirkung vom 27. Juni 2022 zur gewerbefreien Zone erklärt. Zuwiderhandlungen würden eine Verhaftung nach sich ziehen, so die Beamten.

Die Erklärung wurde am Donnerstag (23. Juni 2022) nach einer langanhaltenden, hitzigen Diskussion über die Belagerung des öffentlichen, per kostspieliger Sandaufschüttung verbreiterten Strandes in Na-Jomtien von Händlern verabschiedet. Mit dem Gewerbeverbot soll der Strand vor Schäden und Verschmutzung geschützt sowie der Bevölkerung als öffentliches Erholungsgebiet zurückgegeben werden.

Na-Jomtien befindet sich in Moo 1 des Unterbezirks Na-Jomtien in Sattahip, Chonburi. Ursprünglich hatte das Marineministerium 600 Millionen Baht für das Projekt zur Wiederherstellung und Verbreiterung des Strandes ausgegeben, um ihn zu einem öffentlichen Erholungsgebiet zu entwickeln, das Einwohnern und Touristen frei zur Verfügung steht.

Später drangen jedoch immer mehr Händler in den öffentlichen Raum vor, indem sie ihre Stände auf dem Gehweg aufstellten, Lichter installierten und Stühle für die Kunden im Sand aufstellten, was in der Folge zu zahlreichen Problemen führte, u.a. Verkehrsstaus, Streitigkeiten zwischen den Händlern um „ihre“ Plätze und Umweltverschmutzung.

Zur Lösung des Problems haben die Gemeinde Na-Jomtien, der Marinestützpunkt Sattahip, der Bezirk Sattahip, die Polizeistation Na-Jomtien und das Hafenamt von Pattaya den Strand von Na-Jomtien zur gewerbefreien Zone erklärt und beschlossen, dass alle Arten der kommerziellen Nutzung des Strandes von Na-Jomtien ab dem 27. Juni 2022 verboten sind. Händler, die gegen die Auflage verstoßen, droht eine Haftstrafe, erklärten die Beamten.

Kritiker der Strandräumung argumentieren, dass die Behörden viele Probleme durch die bereitstellung der benötigten Infrastruktur hätten beheben können, z.B. durch die Einrichtung ausgewiesener Park- und Verkausfzonen, sanitärer Anlagen und die Bereitstellung von ausreichend Müllcontainern. Der beliebte jedoch laut Gesetz illegale Street-Food-Market hatte den seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie abends nur wenig belebten Na Jomtien Beach einem regelrechten Boom beschert, der den Einheimischen Einnahmen ermöglichte und den Tourismus in Pattaya ankurbelte. Er war besonders bei Wochenendbesuchern aus Bangkok ein beliebtes Ausflugsziel.