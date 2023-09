CHA-AM: Am Cha-am Beach View Point (Karte) wird vom 9. bis zum 16. September 2023 die 22. Auflage des „Shellfish & Squid Festival @ Cha-am“ ausgerichtet. Dieses Event verspricht den Besuchern eine Fülle kulinarischer Köstlichkeiten, Live-Musik und ein breites Spektrum an unterhaltsamen Aktivitäten.

Ein Höhepunkt dieses Festivals ist zweifellos die reichhaltige Auswahl an frisch gefangenen Meeresfrüchten aus der Region, die die Gäste kosten können. Von gegrillten Garnelen und Tintenfischen bis hin zu gebratenem Fisch und Krabben wird hier für jeden Geschmack etwas geboten.

Foto: ททท.สำนักงานเพชรบุรี TAT Phetchaburi

Das Festival verkörpert eine bedeutende Initiative zur Förderung des Tourismus sowie der lokalen Wirtschaft und entspricht somit den Zielen der Regierung. Die Veranstaltung wird von der Gemeinde Cha-am in Kooperation mit dem Tourismusamt der Provinz Phetchaburi, dem Tourismusverband der Region Phetchaburi und der Sing Corporation Co. Ltd. organisiert. Über einen Zeitraum von acht Tagen und Nächten wird der Cha-am Beach View Point zum Schauplatz dieses Festivals.

Bürgermeister Nukul Pronsombunsiri erklärte bei der Ankündigung des Festivals, dass der Küstenstreifen von Ban Laem bis Cha-am die bedeutendste Muschelzucht Thailands beherbergt. Darüber hinaus ist Cha-am ein wichtiger Brutplatz für Tintenfische, und der September markiert die Saison des Überflusses, die Fischer aus nah und fern anzieht, um diese Schätze aus dem Meer zu ernten.

Meher erfahren Sie auf Facebook unter ททท.สำนักงานเพชรบุรี TAT Phetchaburi.